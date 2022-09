Gravenbos organiseert Strapdag, buurt rond school verkeersvrij

Komende vrijdag vindt de jaarlijkse ‘Strapdag’ van basisschool Gravenbos plaats. Op die dag wordt aan de leerlingen gevraagd om zo veel mogelijk met de fiets, step, skeelers of te voet naar school te komen.

De school organiseert tijdens de Strapdag verschillende activiteiten met de kinderen van het lager en de kleuterklassen met de eerder genoemde vervoersmiddelen. De Pieter Bortierlaan en Gravenbos zullen bijgevolg gedeeltelijk verkeersvrij zijn tussen 9 en 15 uur. Van 8 tot 15 uur is het stilstaan en parkeren van voertuigen verboden. Er worden nadarhekkens geplaatst op het begin- en eindpunt, en de inwoners worden verwittigd via een brief in de brievenbus.