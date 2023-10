Gratis kooklessen in Atheneum Calmeyn

GO! Atheneum Calmeyn stelde zich kandidaat voor het ambitieuze project van Ben Weyts, Vlaams minister voor Onderwijs, om gratis ‘Kookscouts-sessies’ te organiseren voor laatstejaars van het basisonderwijs en leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs.

Het atheneum werd als een van de vier scholen in Vlaanderen geselecteerd om mee te stappen in dit project. “Dit biedt een spannende kans voor jonge kinderen en tieners om hun culinaire talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Kookscouts is een initiatief dat verschillende kooktrajecten samenbrengt, en dat wordt georganiseerd door secundaire scholen met een horecaopleiding. Deze activiteiten zijn gratis en het geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om een voorproefje te krijgen van een opleiding in de horecasector.”

“We hadden de keuze om deze zes Kookscouts-sessies aan te bieden gedurende opeenvolgende stagedagen of op zes woensdagnamiddagen. Wij bieden deze boeiende kooksessies aan in ons hotelgebouw De Trapegeer (Elisabethlaan 4) op 11 oktober, 8 en 22 november, 13 december, 17 januari en 28 februari, telkens van 13.30 tot 16 uur (behalve de laatste, het slotevent, dit vindt plaats van 17.30 tot 20.30 uur). Tijdens deze zes leerrijke sessies maken de deelnemers – enkel leerlingen zesde leerjaar basisonderwijs, en eerste en tweede leerjaar eerste graad secundair – kennis met de leefwereld van een echte chef-kok. Ze worden ondergedompeld in diverse aspecten van de culinaire wereld zoals desserts, Italiaanse gerechten, brood en gebak, mocktails, tafeletiquette en streetfood.

“De kers op de taart is het slotevent, waarbij de leerlingen hun geleerde kennis bundelen en een verbluffend driegangenmenu bereiden voor hun ouders en grootouders. Deze laatste kunnen zich inschrijven voor dit slotevent tegen 15 euro per persoon. De Kookscouts-sessies beloven niet alleen een leerrijke ervaring te zijn voor jonge culinaire talenten, maar bieden ook een unieke kans voor gezinnen om samen te genieten van een verrassend menu, bereid door de jonge chef-koks van morgen.”