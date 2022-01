Gratis afvaleilanden voor MOS-scholen

Het is bekend dat de meeste Brugse scholen al langer lovenswaardige inspanningen doen om de afvalberg te beperken en hun leerlingen bewust leren sorteren. Schepen Minou Esquenet wil de scholen nog een bijkomend duwtje in de rug geven en lanceerde net voor de kerstvakantie een eenmalig aanbod voor MOS-scholen, waarbij gratis afvaleilanden aangeboden worden.

“We vinden het als stadsbestuur belangrijk dat kinderen goed leren sorteren. Net daarom bieden we deze afvaleilanden aan waarin drie fracties (rest, PMD- en GFT-afval) gesorteerd kunnen worden”, aldus de schepen van Klimaat en Energie en Milieubeleid.

Eén van de scholen die onmiddellijk inging op het aanbod is basisschool De Lisblomme in Lissewege. “We zijn al verschillende jaren een actieve MOS-school”, vertelt directeur Inge Dermul enthousiast. “We leren onze leerlingen van jongsaf aan om afval te beperken en te sorteren. We hopen dat ze deze attitude ook thuis promoten, zodat onze inspanningen om milieubewuster te leven ook buiten de school hun effect niet missen.”

“Bij het bedenken en uitwerken van alle MOS-acties betrekken we steeds heel actief onze leerlingen. Op onze school is er een schepencollege, dat bestaat uit leerlingen van het zesde leerlingen die verkozen worden door andere kinderen van de bovenbouw. Zij lagen samen met de ouders en de leraren al vaak aan de basis van verschillende MOS-acties. Zo gebruiken onze kinderen al langer een hervulbare drinkfles en tussendoortjes steken in een doosje, zodat we de afvalberg op school tot een minimum beperken”, vult collega-directeur Birgit Monbaliu aan.

“Een ander project dat de kinderen zelf aanbrachten en bedachten is de vergroening van de speelplaats. Hiervoor worden we ondersteund door een MOS-begeleider. De vijf items die de kinderen belangrijk vinden voor de vergroening van de speelplaats (o.a. rustige plekjes, bewegen, hoog en laag, speelbosjes en creativiteit) worden door een architect verder uitgewerkt.”

Buitenklassen

“Het is de bedoeling om de kinderen in contact te brengen met de natuur en in de toekomst hoe langer hoe meer te focussen op buitenklassen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen permanent aandacht hebben voor de rijkdom van de natuur rondom hen. Dit wordt uiteraard een meerjarenplan. We stellen binnenkort een begroting op en hopen over twee à drie jaar het project af te ronden”, aldus Inge Dermul en Birgit Monbaliu.

Basisschool De Lisblomme is niet de enige school die intekende op het project ‘afvaleilanden’. Meer dan 25 Brugse scholen deden hetzelfde en gaan binnenkort met afvaleilanden werken.

(PDC)