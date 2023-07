Gouverneur Decaluwé vernietigt gemeenteraadsbeslissing over ‘scholenkwestie’ in Knokke-Heist: “Er moet naar de burger geluisterd worden”

In een nieuwe ontwikkeling in ‘schooloorlog’ in Knokke-Heist vernietigde de gouverneur de beslissing van de gemeenteraad van 27 april om de gemeentelijke basisscholen over te dragen aan het Gemeenschapsonderwijs (Go!). “Gelukkig heeft de gouverneur geoordeeld dat meerderheidsfractie Gemeentebelangen niet zomaar haar wil kan doordrijven los van procedureregels die het algemeen belang willen beschermen”, klinkt het bij N-VA Knokke-Heist, dat hieromtrent een klacht had ingediend bij de gouverneur.

De nipte beslissing van de gemeenteraad van Knokke-Heist op 27 april om de gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het Anker over te dragen aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) betekent nog niet het einde van de felbevochten schoolstrijd in kustgemeente.

Onenigheid

Burgemeester Piet De Groote en zijn schepenen van meerderheidsfractie Gemeentebelangen in het college ijveren er al meer dan een jaar voor om het eigen onderwijs over te dragen omdat het geen kerntaak zou zijn voor het gemeentebestuur, terwijl niet alleen de oppositie in de gemeenteraad maar ook groot deel van de eigen meerderheidsraadsleden daar anders tegenaan kijkt. Ook de leerkrachten, directie, ouders en leerlingen zelf lieten zich niet onbetuigd in het protest en lieten de voorbije maanden luidkeels verstaan dat ze het gemeentelijk onderwijs wilden behouden.

Provinciegouverneur komt tussen

En in dit streven krijgen ze nu nieuwe hoop. Want provinciegouverneur Carl Decaluwé oordeelde dat de indieners van de vraag om bovengenoemde gemeenteraadsbeslissing te laten vernietigen wegens diverse procedure- en andere fouten gelijk te geven.

De gemeenteraadsbeslissing van 27 april waarbij de overdracht van het gemeentelijk onderwijs aan het Gemeenschapsonderwijs werd goedgekeurd, werd dus vernietigd door de gouverneur. De diverse indieners van klachten bij de gouverneur, zoals de N-VA-fractie in de gemeenteraad en de Schoolraad, wezen in hun schrijven onder meer op de schending van het participatiedecreet en het feit dat bepaalde documenten, zoals het advies van de vakbonden, laattijdig aan het dossier werden toegevoegd.

“Luisteren naar de burger”

“De gouverneur heeft geoordeeld dat Gemeentebelangen niet zomaar haar wil kan doordrijven los van procedureregels die het algemeen belang willen beschermen. Door de vernietiging moet de gemeenteraad zich opnieuw uitspreken over de opgedrongen overname van het gemeentelijk onderwijs door het Gemeenschapsonderwijs”, reageert lokaal N-VA-voorzitter Steve Ronse.

“N-VA doet een oproep aan ieder gemeenteraadslid, ook de leden van de meerderheid, om het algemeen belang te dienen en niet louter de economische portefeuille en dus tegen deze fusie te stemmen. In ieder geval kan het niet dat de gemeenteraad in zeven haasten in augustus zou worden bijeen geroepen om deze fusie nog even snel door te drukken. Dit dossier moet over de verkiezingen getild worden zodat de kiezers hierover kunnen oordelen. N-VA vindt dat het tijd wordt dat er naar de burger wordt geluisterd en deze lust het einde van het gemeentelijke onderwijs duidelijk niet.”

Vragen bij Groen-Vooruit

Ook de fractie Groen-Vooruit reageert bij monde van voormalig gemeenteraadslid en Groen-voorzitter Luc Lierman: “Na anderhalf jaar verwarring gezaaid te hebben, moeten burgemeester en college nu puin ruimen en zorgen dat deze bladzijde omgedraaid wordt. Of dit nog op een eervolle manier kan gebeuren, is de vraag”, klinkt het. “Binnen vijf weken begint het nieuwe schooljaar. Een kans voor het college om met … een nieuwe lei te starten?”

We vernamen dat het gemeentebestuur namens het college van burgemeester en schepenen over dit dossier nog een verklaring zou uitsturen, wordt dus vervolgd.