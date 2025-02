Gouverneur Decaluwé opent vernieuwde scholencampus Sint-Jan Berchmans: “Preus lik fjirtig”

Zaterdagvoormiddag werd de vernieuwde scholencampus Sint-Jan Berchmans feestelijk geopend in aanwezigheid van gouverneur Carl Decaluwé en E.H. Aerts, Bisschop van Brugge. Deze moderne en groene campus vormt niet alleen een plek voor onderwijs, maar is dankzij de brede openbare corridor tussen de Oudenaardsesteenweg en de Kasteelstraat ook een belangrijke verbindingsweg voor voetgangers en fietsers.

Op 8 oktober 2021 werd de eerste steen gelegd van campus Sint-Jan Berchmans. Op 8 februari 2025 werden de gebouwen en het SJB-plein plechtig ingehuldigd. 400 aanwezigen waaronder gouverneur Decaluwé en burgemeester Lut Deseyn waren bijzonder opgetogen. Het was een lange weg met vallen en opstaan maar we stonden er nooit alleen voor. Dit is nu een plaats voor kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 18 jaar,” vertelt directeur Mieke Bothuyne. “We zijn preus lik fjirtig. Dit is een belangrijke stap,” vervolgt gouverneur Decaluwé.

De corridor werd medegefinancierd door de gemeente. Daarom werd deze opgenomen in het openbaar domein en is hij voor iedereen toegankelijk.

“Bij de realisatie werd aandacht besteed aan groen (diverse groenzones) en water (wadi’s), verpozingsmogelijkheden (zitelementen) en recreatie (sportveldje),” verduidelijkt burgemeester Lut Deseyn. “De gemeente heeft ook een overeenkomst met de school voor het gebruik van de sporthal buiten de schooluren. Daarom werden er ter hoogte van de sporthal parkeerplaatsen in grasbetondallen en een overdekte fietsenstalling aangelegd binnen de grenzen van deze publieke corridor. De corridor sluit aan de kant van de Kasteelstraat aan op het verbindingspad tussen de Kasteelstraat en de parking van Spikkerelle. Aan de kant van de Oudenaardsesteenweg sluit de corridor aan op het verbindingspad gelegen op de site van het gemeenschapsonderwijs tussen de Oudenaardsesteenweg en de Sint-Jansstraat.

Breder masterplan

Het project kadert in een breder masterplan dat inzet op duurzame en veilige fiets- en wandelverbindingen in de gemeente. Binnen ditzelfde kader wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting van de Sint-Jansstraat en de schoolcampus van het gemeenschapsonderwijs. “Ook hier ligt het accent op vergroening, verpozing, gemeenschappelijk gebruik en komt er een veilige verbinding voor fietsers en wandelaars tussen de Sint-Jansstraat en de Kerkhofstraat over de campus van de school,” gaat Lut, verder. “Eerder kocht en sloopte de gemeente het pand drukkerij Byttebier om ook hier, na de sloop van de Sint-Jan Berchmansbasisschool, een veilige en groene doorsteek te realiseren tussen de Doorniksesteenweg en de Leopoldstraat.”