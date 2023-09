Gouden reünie leraren Ter Groene Poorte die ooit verschillende topchefs in hun klas hadden

Dinsdag 26 september verzamelden de dertien oud-leerlingen van Ter Groene Poorte in Brugge die in 1973 als eersten afstudeerden in de Hotelschool voor een gouden reünie. De klas kwam samen in restaurant Casserole, de plaats waar alles voor hen begon.

Van deze dertien oud-leerlingen opteerden vier onder hen na hun opleiding voor een onderwijscarrière. Bruggeling Luc Decuyper (70) is één van hen. “Ik gaf 38 jaar les in Ter Groene Poorte. Deze school is mijn tweede thuis. Ik kom er nog heel dikwijls als begeleider van een rondleiding of als lid van een examenjury. Ik organiseer ook deze bijeenkomst. Vroeger kwamen we elk jaar samen, maar de laatste tijd zitten we pas om de vijf jaar nog eens rond de tafel. Dit jaar zijn er zelf een aantal oud-leraren van partij.”

Tijdens het tafelen zullen steevast opnieuw verhalen opgedist worden uit de tijd dat topchefs als Sergio Herman, Nick Bril, Gert de Mangeleer, Dominique Persoone of Wout Bru bij hen in de klas zaten.

“Ik heb alle rapporten van die mannen bewaard”, gaat Decuyper verder. “Het waren vooral in de praktijkoefeningen heel goede studenten. Ik ben trots dat ik samen met mijn collega’s een klein beetje heb mogen bijdragen aan wie ze later geworden zijn. Ik herinner me nog dat ze in die tijd vaak niet te spreken waren over de tucht en discipline die we eisten van de leerlingen. Ik heb nog af en toe contact met hen en nu geven ze eerlijk toe dat hier in deze school de basis werd gelegd van hun vakmanschap.”

“We moeten als West-Vlamingen trots zijn op de kwaliteit van onze hotelscholen. Zowel in Koksijde, Spermalie als hier worden prima chefs opgeleid. Een bordje van één van deze scholen aan de muur van een restaurant of hotel is een garantie op kwaliteit en goede service”, besluit Luc Decuyper. (PDC)