Goede start van schooljaar in basisschool De Toekomst

1 september hebben we overleefd. Kinderen gaan terug naar school, hobby’s starten terug en ouders zijn hun persoonlijke chauffeur, een feest dus. Dat feest wordt op iedere school goed gevierd. Ook op basisschool De Toekomst werden de kinderen met open armen ontvangen.

“Het jaarthema op school is ‘smiley’, en de slogan is: ‘Zet je beste smile(y) op, dan wordt het schooljaar top.’”, zo vertelde Steven Verplancke, directeur van de basisschool De Toekomst in Avelgem. “Op die manier denken dat de leerlingen nog meer zullen glimlachen. Ook het thema zal terugkomen op de eerste schooldag. De leerlingen kregen via de schoolkrant smileys die ze dan konden inkleuren, schilderen… Die namen ze dan mee naar school om zo overal smileys te zien.”

De school is (deels) ook in een nieuw jasje gestoken. “We hebben grote investeringen gedaan deze zomer. Zo is er voor een grote overkapping gezorgd van 162 m2 bij de speelplaats van de 6de leerjaren. We hebben ook de kleuterlokalen verplaatst. Zo is het 1e kleuterklasje, het peuterklasje, de slaapklas en de opvang in hetzelfde gebouw, wat véél gemakkelijker is. De oudere kleuterklassen zitten nu ook samen in hetzelfde gebouw. We hebben ook de kleuterklasjes geschilderd. Het totale prijskaartje van dit alles was 82.000 euro.”

De directeur vertelde ook over de planning van het komende schooljaar. “We organiseren een sponsorloop en het geld geven we dan aan het goede doel. Dit jaar is dat het Sociaal Huis van Avelgem. We lezen dat er over de hele wereld gezinnen zijn die het niet gemakkelijk hebben door de stijgende energieprijzen en de oorlog. Daarom kozen we voor het Sociaal Huis.” (ML)