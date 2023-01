GO! verkoopt verlaten schoolgebouwen in Diksmuide en Veurne

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) houdt een grootschalige verkoop van verouderd en verlaten vastgoed. Zeker 50 eigendommen van de school worden verkocht, waaronder panden in Veurne en Diksmuide. “Dit past in het huisvestingsplan waarbij nieuwe scholen worden opgericht”, zegt Veronique De Merlier van GO! Scholengroep Inspira.

Het GO! maakte onlangs bekend dat het heel wat panden van de hand doet. Het bezit 3.700 gebouwen op 830 sites in Vlaanderen en Brussel. Een groot deel daarvan is al verouderd en verlaten en de afgelopen drie jaar werden al heel wat panden verkocht. Er is nu een nieuwe lijst met daarin minstens 50 panden en domeinen. Twee daarvan bevinden zich in Veurne en Diksmuide, waar het Gemeenschapsonderwijs valt onder de scholengroep GO! Inspira, dat tot vorig jaar GO! Scholengroep Westhoek heette. Het gaat om gebouwen waar nooit les werd gegeven maar die wel verbonden waren aan de school.

Oude ruimte directeur

Een eerste pand gaat eigenlijk om twee aaneengesloten gebouwen, uitstekend gelegen in de Noordstraat in Veurne. “Beide woningen zijn met elkaar verbonden via de binnenzijde. Indien de twee woningen gescheiden moeten worden zullen de deuropeningen dichtgemaakt moeten worden”, staat te lezen op de immosite van GO!. De oppervlakte bedraagt 728 m² en de vraagprijs is 350.000 euro. “De twee panden liggen naast het nieuwe poortgebouw van de basisschool”, zegt Veronique De Merlier van GO! Inspira. “Er werd hier geen les gegeven maar vroeger was dit het onderkomen van de directeur en het secretariaat. Maar het wordt al 10 jaar in deze functie niet meer gebruikt. Het zijn ook geklasseerde gebouwen.”

Investeren in nieuwbouw

Het tweede pand bevindt zich in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. Het ligt rechtover het Atheneum en naast de slagerijschool. “Het gaat om een klein huisje naast de school”, weet De Merlier. “Hier werd ook nooit les gegeven. Het werd enkel gebruikt voor de studenten om zich om te kleden maar dat is ook al langer het geval niet meer. Nog op de site stond nog een oude stal te koop maar die werd intussen verkocht.” Het gebouw met garage in de Kaaskerkestraat is bijna 4 are groot en staat al ruim een jaar te koop. De opbrengsten van de verkoop van alle panden investeert GO! In de toekomst, onder meer om de bouw van nieuwe complexen te financieren. Iets waar GO! al volop werk van maakt. “In Poperinge verhuisden de basisschool De Ster en de Freinetschool twee jaar geleden al naar een nieuwbouw aan het Rekhof. En daar blijft het niet bij. Nog dit jaar leggen we de eerste steen voor een nieuw gebouw van basisschool Groei in Vlamertinge. Telkens moderne gebouwen met aandacht voor het energiezuinige aspect. Zo denken we bij Go! aan de toekomst van de kinderen”, besluit De Merlier. (JH)