GO! Secundaire Freinetschool Poperinge stelt afstandsonderwijs nog uit

Verschillende Poperingse secundaire scholen van de scholengemeenschap Bertinus Collectief moesten deze week volledig overschakelen op afstandsonderwijs door een hoog aantal coronabesmettingen. Ook enkele internaten moesten noodgewongen de deuren sluiten. De kleinschalige eerstegraadsschool GO! Secundaire Freinetschool Poperinge kan die overschakeling nog uitstellen.

“Er zijn heel weinig besmettingen bij de leerlingen en het lerarenteam, dat vrijwillig extra dagen aanwezig is, vangt vervangingen nog steeds goed op. Doordat de leerlingen het hele jaar door vrij ‘zelfgestuurd’ werken, kan er kwaliteitsvol onderwijs geboden worden. Ook als een deel van de leerlingen thuis meevolgt”, schetst Ann Dejaegher, directie eerste graad GO! Ieper-Poperinge.

“Alle leerlingen beschikken over een iPad van de school, waarmee ze hun ‘werkplanners’ zelfstandig afwerken. Een les in de secundaire Freinetschool bestaat altijd uit een instructiemoment en zelfstandig oefenen met een werkplanner. De leerkracht heeft dan tijd om extra aandacht te besteden aan de leerlingen die wat meer moeite hebben met dit zelfstandig verwerken. Tijdens contactonderwijs krijgen de leerlingen hun instructies live in de klas, voor leerlingen die op afstand werken kan dit ook vervangen worden door korte instructiefilmpjes of een ‘Google meet’ met de leerkracht”, aldus directeur Dejaegher.

Hulplijn

“Op de werkplanners staat stap voor stap wat er moet gebeuren, dit is iets dat het hele schooljaar geoefend wordt. Indien er een leerling in quarantaine gaat, verandert er dus niets, behalve de leeromgeving. Wie extra ondersteuning nodig heeft, kan via Smartschool een hulplijn inzetten en krijgt dan extra uitleg van de leerkracht. In onze klassen wordt sowieso digitaal gewerkt, er moesten dus voor corona maar weinig nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.”

Via een online systeem worden de leerlingen opgevolgd. “Zowel leerlingen, ouders als leerkrachten weten daardoor voor elk vak waar de leerling zich in het leertraject bevindt. Ook hier gebruiken we in ons contactonderwijs hetzelfde systeem. De vertrouwde aanpak zorgt ervoor dat de rust bewaard blijft bij een overschakeling naar afstandsonderwijs. De leerlingen en leerkrachten blijven immers dezelfde systemen gebruiken en ook voor ouders is dit geruststellend. De werkplanners, het online opvolgingssysteem en het uiterst efficiënt gebruik van smartschool en Google drive zorgen ervoor dat elke leerling zijn of haar doelen kan bereiken, ook tijdens afstandsonderwijs.”