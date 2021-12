GO! opent school voor leerlingen met autismespectrumstoornis: Weer voltijds les in gemeenteschool

Vanaf september 2022 zal er voor het eerst sinds jaren opnieuw voltijds les gegeven worden in de vroegere Gemeenteschool in de Roeselarestraat. Het Gemeenschapsonderwijs kocht de schoolgebouwen immers van de gemeente. In de vroegere lagere school zal SBSO Campus Ter Sterre Moorslede secundair onderwijs voor kinderen met autisme aanbieden. De uitbreiding naar Oostnieuwkerke komt er door plaatsgebrek op de campus Moorslede.

“Ons leerlingenaantal gaat in stijgende lijn”, vertelt directeur Wim Vandorpe van Ter Sterre Moorslede. “Vorig schooljaar hadden we 168 leerlingen. Dit jaar zijn dat er al 211”. Ter Sterre nam in september een nieuwbouw in gebruik, maar die bleek algauw niet meer te volstaan.

“De plannen voor de nieuwbouw dateren van een aantal jaar geleden en waren op andere leerlingaantallen berekend”, weet directeur Vandorpe. “Uit prognoses blijkt dat ons leerlingenaantal nog zal stijgen. Als de stijging nog drie jaar langer zou duren zouden we op een totaal aantal van 270 tot 280 leerlingen kunnen uitkomen.”

Na vijf minuten volzet

“De inschrijvingen gebeuren bij ons online. Op 26 april kon er vanaf 16.30 uur ingeschreven worden. Amper vijf minuten later zaten we vol. We willen kwaliteit blijven aanbieden aan onze leerlingen en zonder uitbreiding zouden we dit niet meer kunnen waarmaken. We dienden dus op zoek te gaan naar uitbreiding. Een nieuwbouw konden we op relatief korte termijn niet realiseren waardoor er naar andere opties uitgekeken werd.”

“Via onze scholengroep Mandel en Leie kregen we te horen dat de vroegere Oostnieuwkerkse Gemeenteschool door het Stadens gemeentebestuur te koop werd aangeboden. Daardoor hadden we meteen een oplossing op korte termijn beet.” Het Gemeenschapsonderwijs telde uiteindelijk 750.000 euro neer voor de voormalige school.

Judoschool Asahi en de afdeling van SASK kunnen de infrastructuur blijven gebruiken

Ter Sterre Moorslede biedt middelbaar onderwijs aan voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Er kan zowel ASO, TSO als BSO gevolgd worden. “Ons opleidingsaanbod is verdeeld over drie pijlers”, legt Wim Vandorpe uit. “Mens en Maatschappij, STEM en grafiek. De grafische afdeling verhuist op 1 september volgend jaar naar Oostnieuwkerke. Het gaat daarbij om de richtingen architecturale vorming in het ASO, grafische technieken in het TSO en decor en etalage in het BSO.”

“De vroegere Gemeenteschool biedt plaats aan 125 leerlingen, maar we gaan er dat aantal nog niet direct in onderbrengen. We mikken voor volgend schooljaar op tien klassen die goed zullen zijn voor een 60-tal leerlingen. We hebben hier alvast de beschikking over ruime klaslokalen, wat heel goed is voor onze doelgroep. Bovendien moet er op wat opfriswerken na weinig gebeuren aan de lokalen.”

“Aan de vroegere conciërgewoning gaan we wel wat meer werk hebben. We plannen om daar het onthaal, het secretariaat en een ruimte voor de directie in onder te brengen. Ik zal immers zowel in Moorslede als in Oostnieuwkerke directeur zijn en zal tussen de twee campussen pendelen.”

Verenigingen mogen blijven

Voor de verenigingen die het gebouw gebruiken, verandert er volgens directeur Vandorpe niets nu er een nieuwe eigenaar is. “Zowel judoschool Asahi als de lokale afdeling van de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) kunnen de infrastructuur blijven gebruiken”, stelt Wim Vandorpe.

“We gaan wel nog samenzitten om een aantal praktische zaken te bespreken en te regelen. We raken er wel uit.”