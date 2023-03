GO! investeert 6 miljoen euro in Freinetschool De Zonnebloem

De voormalige ‘stadsmeisjesschool’ in de Ieperstraat ondergaat een facelift van 6 miljoen euro. Van het erfgoedgebouw wordt enkel de buitenkant bewaard. Het wordt de derde verhuis in 6 jaar maar zal de Freinetschool wel een boost geven.

De voormalige stadsmeisjesschool in de Ieperstraat 5 dateert van rond 1900 en bestaat uit een schoolgebouw, een laag poortgebouw en conciërgewoning in eclectische stijl. Het is niet beschermd, maar staat wel op de lijst van bouwkundig erfgoed. Het pand is bij velen bekend als de locatie van de vroegere ‘showbizzschool’. Achter de gevel schuilt een gigantisch gebouw, dat zich uitstrekt tot aan de Leon Spilliaerstraat.

De site werd enige tijd geleden door de stad Oostende verkocht aan het GO! en het vrij onderwijs (voor de aanpalende school Sint-Jozef). Straks wordt de site gesplitst voor de beide onderwijsnetten, die overigens daar nu al samenwerken om de hele verhuisoperatie goed te laten verlopen.

Totale ombouw

“De kant aan de Ieperstraat zullen we verbouwen tot een Freinetschool voor 250 leerlingen”, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele over de totale renovatie. “De oude sportzaal, waar tot voor kort zelfs nog de tribune stond van de showbizzschool, wordt afgebroken en maakt plaats voor een eetzaal en polyvalente ruimte, waar ook kan geturnd worden. De gevel wordt opgefrist en binnenin komt er een hele nieuwe indeling. De oude klassen en gang gaan er uit en maken plaats voor een nieuw invulling. Aangepast aan het pedagogisch concept van het Freinetonderwijs, met open plaatsen, instructieruimtes, aula’s en atriums. Het wordt een heel innovatief gebouw.”

Enige zichtbare ingreep wordt een dakkapel die zal toegang geven tot extra ruimte. In de conciergewoning komen kantoren en een fietsenstalling. Het ontwerp is van de hand van het Oostendse bureau Felix & Partners. Een andere nieuwigheid is een speelplaats in twee verdiepingen, waardoor de kleuters afzonderlijk kunnen ontspannen.

Derde verhuis

Directeur Sofie Hillemans : “Tot 2017-18 zaten we nog op de site aan de Ieperstraat 35, waar nu de muziekschool is gevestigd. We maakten de verhuizing naar de Ieperstraat 5 en daarna naar de zijde aan de Spilliaertstraat. Na de werken keren we terug naar de Ieperstraat 5, onze definitieve locatie.”

Er wordt ook uitgekeken naar een extra handigheid: vanuit de klassen zal er directe toegang tot de speelplaats in niveaus. De werken starten in april en zullen klaar zijn tegen augustus 2024, waardoor het schooljaar 2024-25 zal starten op de nieuwe locatie.