GO! BS De Dorpsparel in Schuiferskapelle passeert kaap van honderd leerlingen

GO!-school De Dorpsparel in Schuiferskapelle telt voortaan meer dan honderd leerlingen. Voor de paasvakantie stond de teller nog op 99, maar maandag zijn er vier nieuwe leerlingen bijgekomen, waardoor er nu 103 kinderen naar school gaan in Schuiferskapelle. Niets minder dan een mijlpaal voor het dorpsschooltje, dat in september 2014 startte met amper vijf kleuters.

Dat de magische grens van honderd leerlingen na acht jaar gepasseerd is, werd maandag flink gevierd op de school. Zo kregen de kinderen verschillende opdrachtjes doorheen de dag en konden ze genieten van een springkasteel, terwijl er bij het uitgaan van de school een aperitiefje voorzien was voor de ouders.

Aantal blijft groeien

Feit is dat het leerlingenaantal sinds de start in 2014 elk jaar is blijven groeien. “Gaandeweg zijn we op zoek gegaan naar een eigen identiteit en vandaag zijn we een zelfstandige ervaringsgerichte outdoorschool”, zegt directeur Ine Vandecaveye. “We merken steeds vaker dat ons verhaal aanspreekt: vele ouders zijn op zoek naar een warme, kleine school waar hun kinderen een persoonlijke aanpak genieten. Wij kiezen ervoor om vaak naar buiten te trekken met onze leerlingen en hen zelf inspraak te geven in hun leerproces. Een manier van werken waar wijzelf en onze leerlingen zich heel goed bij voelen.”

© gf

Momenteel is de school nog steeds gevestigd in Club 77, maar de plannen richting verhuis naar de Dosseweg worden steeds concreter. Zo werden vorige maand op de gemeenteraad de plannen goedgekeurd van de verkaveling waar de school komt.