GO! basisschool Ter Gavers heeft nieuwe speeltuin

GO! basisschool Ter Gavers aan de Arendstraat in Harelbeke heeft eindelijk een nieuw speelplein en -tuin voor de leerlingen lager onderwijs. De opening was in december 2023 gepland maar veel sneeuw en zware regenval staken daar een stokje voor. De speeltuin kost 16.215 euro.

Op 4 december 2023 was de opening van de nieuwe speeltuin gepland. “Helaas konden de toestellen door het erg natte weer van de voorbije maanden niet worden geplaatst. Het duurde dus een aantal weken vooraleer het vele regen- en sneeuwwater voldoende in de grond was doorgesijpeld om de grondwerken mogelijk te maken”, zegt directeur Jean-Claude Van Loosveldt. De nieuwe speeltoestellen werden uiteindelijk geplaatst op 31 januari en 1 februari 2024.

Uitbreiden

“De tuin kreeg nog wat tijd om uit te harden.” Voorlopig werden er vier speeltoestellen op het grote grasveld geplaatst. “Een groter stuk, een duikelrek en dan nog twee toestellen die dienen als hindernissenparcours en die we later van tijd kunnen uitbreiden. Het is de bedoeling om te blijven sparen en dan binnen enkele jaren weer wat toestellen bij te plaatsen. De kostprijs nu is 16.215,35 euro”, duidt administratief medewerker Babette Gyselinck. “De firma Europlay kwam langs om ons domein en ons budget te bespreken. Zij hebben aangetoond wat er mogelijk is binnen ons budget. Daaruit hebben we drie voorstellen opgemaakt en dan voorgelegd aan het personeel.”

Het project wat er nu staat werd unaniem gekozen door het volledige team. “We beschikken al vele jaren over een speeltuin voor de kleuterafdeling, maar voor de kinderen uit de lagere afdeling waren er tot nog toe geen aangepaste toestellen. Al geruime tijd kwam de vraag vanuit de leerlingenraad om dit euvel te verhelpen. Met de opbrengst van de verschillende schoolactiviteiten van de laatste jaren en met een mooie financiële steun vanuit de Vriendenkring, kunnen we nu tegemoetkomen aan deze vraag”, besluit Jean-Claude Van Loosveldt.