GO! Basisschool Groei Vlamertinge legt eerste steen van nieuwbouw

GO! Basisschool Groei vindt binnenkort onderdak in een eigentijdse nieuwbouw op de huidige site in Vlamertinge. De voorbije maanden was er al grote bedrijvigheid op het schooldomein. Nu vond de eerstesteenlegging plaats.

“De projectsite omvat het terrein gelegen rondom het schoolgebouw waarin thans klaslokalen van de lagere school zijn ondergebracht”, verduidelijkt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!

“Het gebouw werd intussen gesloopt en wordt momenteel opnieuw opgetrokken in twee bouwlagen met veel zicht op de buitenruimte. De school koos voor een hedendaags, functioneel en leesbaar gebouw waarbij voldoende daglicht aanwezig is. Vanuit de leefruimtes is een blik op de omgeving een absolute vereiste. De nieuwe school vormt een boeiende omgeving voor de kinderen. Meer dan ooit willen we ervoor zorgen dat de school het kloppend hart van de buurt vormt. Naast de primaire functie van het kwalitatief onderwijs voor iedereen, qua toegankelijkheid, visie, uitdaging, enzomeer, zal de school het cement zijn van de samenleving waarbij alle volkslagen met elkaar verbonden worden.”

Openstelling voor de buurt

Na de eerstesteenlegging wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt in mei en juni. In oktober verhuizen de klassen naar de nieuwbouw en in november volgt de officiële opening. In een latere fase wordt de buitenaanleg gerealiseerd.

“Na de ingebruikname van de nieuwbouw worden alle overige schoolgebouwen gesloopt, de vrijgekomen ruimte wordt ingericht als speelzone en buitenklasjes. In samenwerking met Regionaal Landschap Westhoek wordt samen met het volledige schoolteam en de leerlingen een participatietraject doorlopen om de buitenruimte via een MOS- of gelijkaardig project te realiseren. Het is immers de wens van de school om het domein open te stellen voor de buurt en doorheen het domein een doorgang te verlenen aan fietsers en wandelaars.”

Aandachtspunten

Directeur Pedra Brulez beklemtoont de aandachtspunten waarmee rekening gehouden werd bij het ontwerp van de nieuwbouw. “We streven naar innovatieve onderwijsvormen”, vertelt Pedra Brulez.

“De leerling krijgt de kans om op alle mogelijke manieren te leren en te ontdekken wat beste past en wanneer: klassieke instructie, zelfstudie, film, audio, hands on, alleen of samen en dit al zitten, liggen, staan en hangen. Hiertoe wordt er een variatie aan ruimtes voorzien: kleine instructieruimtes, tribunes, stille groeps- en individuele werkruimtes, groepswerkplekken, enzoverder. De ruimtelijke organisatie gaat een grote stap verder dan de klassen naast verbrede gangen of klassen verbonden met dubbele deuren. Een inpassing in een dergelijke dorpse en landelijke context met een school die een grote openheid naar de buurt nastreeft, vereist een specifieke aanpak. Vanuit de nieuwbouw zullen leerlingen een blik op de omgeving kunnen werpen. Belangrijk is een aanpak op maat van het kind, en niet alleen op het vlak van ergonomie, maar echt in de leefwereld van kinderen induiken en hen prikkelen in hun leren en spelen. Belangrijk is het feit hoe kinderen deze binnen- en buitenruimtes zullen ervaren. De ruimtes zullen optimaal gebruikt worden tijdens een lesdag, maar ook na school en bij verhuur. Tenslotte is ook duurzaamheid een woord dat vele ladingen dekt. Het GO! hanteert hierbij de duurzaamheidsmeter van de Vlaamse Overheid.”

Prefab bouwmethode

De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Ibens NV, een gedreven en jong bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw van kleine en grote zorghuisvestingoplossingen en nieuwbouw van scholen. “We zijn gelegen in het hartje van het bruisende Antwerpen maar realiseren vooral projecten in West-Vlaanderen”, zegt gedelegeerd bestuurder Martin Geernaert. “We hanteren een prefab bouwmethode. Alle projecten worden al in de studiefase volledig in 3D gemodelleerd. Hierdoor krijg je in de doorvertaling naar de uitvoering een heel gedetailleerde digitaal 3D-model, met veel minder fouten tot gevolg, deadlines die altijd gehaald worden en verwachtingen van de klant die overtroffen worden.”