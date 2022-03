GO! Basisschool De Kruipuit in Adegem viert 150ste verjaardag in stijl

2022 wordt een feestelijk jaar voor De Kruipuit, de basisschool blaast immers 150 kaarsjes uit, een bijzondere verjaardag die niet onopgemerkt voorbijgaat. Verspreid over heel het schooljaar staan er tal van leuke activiteiten op het programma.

“In 1872 komt op de Kruipuit een nieuwe gemeenteschool tot stand”, blikt directeur Manu Buysse terug op de geschiedenis van de school. “Men koopt daarvoor 20 aren zaailand van gemeenteraadslid Pieter Geirlandt. De aanneming gebeurde door Desiré Heysse uit Eeklo voor de som van 16.750 frank.”

“In deze school wordt P. Maenhout gemeenteonderwijzer. In 1875 telt de school bij momenten tot 151 jongens en meisjes. De gemeenteraad beslist dat de onderwijzer zich mag laten bijstaan door een van zijn oudste en bekwaamste leerlingen. Het wordt Desiré Ginneberge, veertien jaar oud”, aldus Manu Buysse, die samen met zijn team en de ouderraad een mooi feestprogramma uitwerkte.

Startschot op 24 april

“Op zondag 24 april, de datum waarop dit jaar ook de Erfgoeddag plaatsvindt, geven we het startschot voor ons jubileumjaar. Vanaf 10 uur staan er die dag toespraken op het programma, onthullen we een gedenkplaat en openen we een expo. Om 11 uur komt stand-upcomedian Piv Huvluv optreden en ’s namiddags staan er speelplaatsspelen uit de oude doos op het programma. Speciaal naar aanleiding van onze 150ste verjaardag stelt Hugo Notteboom ook een brochure samen over de geschiedenis van de school en brouwt Bryggja uit Moerkerke een gelegenheidsbiertje.”

Ook de leerlingen van de Kruipuit worden nauw bij de feestelijkheden betrokken. Zo wordt tegen het schoolfeest van 12 juni het muzikale toneelstuk We zijn al begonnen, maar nu begint het pas echt! uitgewerkt.

(MW)