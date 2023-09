GO! basisschool Arnoldus Oudenburg viert 60-jarig bestaan en grondige renovatie: “Trots op resultaat”

In 2020 startten in GO! Basisschool Arnoldus Oudenburg grootse werken om de school een grondige renovatie te geven. Het hoofdgebouw werd in 1983 gezet en was na 40 jaar aan een grote facelift toe. Dat kon er komen dankzij een subsidie van de overheid. Directeur Vera Verlinde diende een dossier in en kreeg tot haar grote vreugde bericht dat haar school bij de acht geselecteerden was voor een renovatiepremie.

Het hoofdgebouw, waarin de lagere afdeling, de refter, het secretariaat en de feestzaal huist, kreeg een volledige nieuwe buitenschil.. Lekkageproblemen aan het dak en vochtproblemen werden zo opgelost en nu zijn de klassen voldoende warm, droog en proper. Met het oog op het energie- en duurzaamheidsbeleid werden muren geïsoleerd en ramen voorzien van sterk isolerend glas. De school kreeg ook een nieuw verwarmings- en ventilatiesysteem, een nieuwe stookplaats en nieuwe verwarmingselementen.

Asbest weg

Daarnaast werd extra ingezet op de veiligheid van de gebouwen. Alle asbest werd weggenomen en er kwam een uitgebreid branddetectiesysteem.

“De renovatie past bij de doelstelling van de scholengroep om tegen het einde van mijn legislatuur als algemeen directeur, bij de start van het schooljaar 2025-2026, alle scholen te renoveren of te voorzien van een nieuwbouw”, zegt Chris Vandecasteele, algemeen directeur Scholengroep Stroom.

Lichtrijke ruimtes

Niet enkel de buitenkant zit in een nieuw jasje, ook binnenin het gebouw werd hard gewerkt. Er kwamen nieuwe plafonds, er is ledverlichting in alle lokalen en alle klassen kregen interactieve borden. De klassen werden zo omgebouwd en opgefrist tot aangename, open ruimtes waar leerlingen en leerkrachten graag vertoeven.

“Het schoolteam ging zelf enthousiast aan de slag om de klassen een nieuw likje verf te geven. We zijn heel trots op het resultaat”

“Elke klas op de benedenverdieping heeft nu een deur die uitgeeft op de tuin of de speelplaats. Deze ruimtes worden zo echt het verlengde van de klassen. Het schoolteam ging nadien ook zelf enthousiast aan de slag om de gerenoveerde klassen een nieuw likje verf te geven. We zijn heel trots op het resultaat”, zegt Vera Verlinde, directeur van de school.

Dotaties ontoereikend

De Arnoldusschool mocht bij de officiële inhuldiging ook Koen Pelleriaux, gedelegeerd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs, verwelkomen. “Samen met onze scholengroepen beheren we ons patrimonium als een goede huisvader en besteden we de middelen die we krijgen op een doordachte, toekomstgerichte en efficiënte manier. Dat is nodig, want de dotaties zijn al jarenlang ontoereikend. We blijven onze beleidsmakers aanklampen: voor elke euro die het GO! krijgt, zijn er eigenlijk drie nodig om al onze gebouwen naar behoren te kunnen onderhouden en renoveren. Zelfs zes euro als je rekening houdt met de ambitie om te verduurzamen. Elk kind heeft immers recht op een veilige, droge en propere school.”

Tijdens de werken bleef de school open. Er werd in fases gerenoveerd en verhuisd zodat er minimale hinder was voor de schoolwerking. De renovatie kostte 2.007.000 euro.

Feestjaar voor Arnoldus

De afronding van de renovatie valt samen met het 60-jarige bestaan van de school. Dat wordt op vrijdagnamiddag 15 september gevierd met feest op school. Iedereen is welkom om mee te vieren.