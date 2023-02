GO! Atheneum wil starten met opleiding wellness en lifestyle: “Er is heel wat vraag naar”

GO! Atheneum Diksmuide biedt al langer de studierichtingen haar- en schoonheidsverzorging aan. Nu willen ze hun aanbod uitbreiden met de module wellness en lifestyle.

“We beschikken over twee campussen , één in de Grauwe Broedersstraat en één in de Kaaskerkestraat. De Grauwe Broedersstraat richt zich op verder studeren en biedt de richtingen economie, klassieke, wetenschappelijke, wiskundige en humane richtingen aan, de campus in de Kaaskerkestraat richt zich tot haarzorg, maatschappij en welzijn, informatica, mechanica, verzorging en slagerij”, vertelt directeur Jochen Nolf.

Aanvraag

“Bij ons ligt de focus op de leerling, we bieden een gezonde leeromgeving aan met oog voor het ontwikkelen van de talenten van de leerling met een sterke basis aan kennis, vaardigheden en attitudes. Daarbij hanteren we rechtvaardige en menselijke regels en bieden we zorg voor onze leerlingen op maat van de leerling zelf.”

“We hebben intussen ook een aanvraag ingediend om te mogen starten met een nieuwe richting. Hopelijk krijgen we volgende maand uitsluitsel. De nieuwe richting sluit aan bij de opleiding haar- en schoonheidsverzorging, die zou uitgebreid worden met een opleiding lichaamsverzorging. In die modules zou wellness en lifestyle aangeboden worden. We ondervinden dat er heel wat vraag is naar deze opleidingen. Wanneer deze opleiding goedgekeurd wordt, kunnen we die aanbieden vanaf de tweede graad.”

Tijdens de openschooldag op 26 maart kan men kennismaken met de school en haar verschillende afdelingen zoals basisschool W’IJzer, De Kim en de campussen in de Grauwe Broedersstraat en de Kaaskerkestraat. Op die dag kan men ook inschrijven voor diverse workshops en voor een middagmaal dat bereid en geserveerd wordt door de leerlingen beenhouwerij. Ook voor een individueel infomoment kan men inschrijven. (ACK)

Voor meer info en inschrijven kan men terecht op https://atheneum.go-diksmuide.be/nl