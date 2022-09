GO! Atheneum Veurne Centrum stelt gratis menstruatieproducten ter beschikking

Vanaf maandag worden in het GO! Atheneum Veurne Centrum gratis maandverbanden en tampons ter beschikking gesteld van de leerlingen. De drie leerkrachten die het initiatief namen, willen ook een voorbeeld stellen en hopen alle Vlaamse scholen mee op de kar te trekken.

Met het project ‘Goed Geregeld’ wil de school het taboe doorbreken rond menstruatiearmoede. Onderzoek wijst uit dat 45 procent van de leerlingen in Vlaanderen uit gezinnen die moeilijk rondkomen, soms ook geen geld heeft voor maandverband en tampons. Ongeveer 1 op 8 meisjes wordt hiermee geconfronteerd. Daardoor blijven ze soms liever thuis dan naar school te komen omdat ze schrik hebben voor ongelukjes in de klas of bij schoolactiviteiten.

Proefprojecten

Vorig jaar werden in enkele Gentse middelbare scholen al proefprojecten opgestart met automaten waaruit de leerlingen gratis maandverbanden of tampons konden halen. Atheneumleerkrachten Frauke Rossel, Eline Mahieu en Jana Reniers pakken het een beetje anders aan: in alle damestoiletten op school zijn vanaf maandag mandjes beschikbaar met een aantal maandverbanden en tampons, en er worden ook flyers uitgedeeld.

Voorbeeld volgen

“Alle leerlingen werden hierover geïnformeerd en de reacties waren positief”, laten de initiatiefnemers weten. “Maar we hopen vooral dat andere Vlaamse scholen ons voorbeeld volgen. Enkele scholen binnen onze scholengroep zal iets later inpikken, en we nemen binnenkort ook zelf contact op met scholen van andere scholengroepen/-netten.”

Eerder deed partij Groen al een oproep om een petitie te ondertekenen om menstruatieproducten gratis te maken op school, want dit zou een basisrecht moeten zijn. “Op termijn willen we – ook herbruikbare – menstruatieproducten toegankelijk maken voor wie ze niet kan betalen”, klinkt het bij Groen. “Zo maken we van ons land een voortrekker in het oplossen van menstruatiearmoede, zoals Schotland en Nieuw-Zeeland dat nu al zijn.”

Nauwe band met leerlingbegeleiding

Adjunct-directeur Françoise Marvellie van Talent-Is Campus Annuntiata Veurne laat weten: “Er is bij ons een nauwe band met leerlingbegeleiding en opvoeders. Leerlingen kunnen steeds bij hen terecht. We hebben een voorraad om aan de leerlingen te geven.”

Luc Joye, leerkracht en communicatieverantwoordelijke van het College Veurne reageert: “Voorlopig hebben wij op school nog geen gelijkaardig initiatief lopen, maar via de werkgroep gezondheidsbeleid en het zorgteam proberen we zeker de vinger aan de pols te houden. Ongetwijfeld wordt het item daar op een van de volgende vergaderingen besproken!”