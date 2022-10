Gistelse leerlingen worden ondergedompeld in afvalbad

Alle kinderen uit het vierde leerjaar van Gistelse basisscholen mochten een duik nemen in een afvalbad.

Nee, niet letterlijk een zwembad vol met viezigheid, maar een rechttoe rechtaan workshop over sorteren en hoe met vuilnis en afval om te gaan. In de evenementenhal van vrijetijdscentrum Zomerloos leerden ze bijvoorbeeld verpakkingen in de juiste vuilniszak deponeren en kregen ze inzichten over afvalarm winkelen. Ook composteren kreeg de nodige aandacht.

Het initiatief ging uit van de dienst Omgeving van de stad. Zowel vrijwilligers als ambtenaren gingen samen met de kinderen aan de slag, zoals op de foto met de leerlingen van basisschool Gravenbos. Uitzonderlijk nemen dit jaar ook alle leerlingen uit het vijfde jaar deel aan het initiatief, gezien het afvalbad vorig jaar door de coronapandemie werd geannuleerd.

(TVA)