Gistelse leerlingen duiken in ‘afvalbad’

Dit jaar organiseerde de dienst Omgeving van de stad opnieuw zijn zogenaamde ‘afvalbad’. Dat is een evenement voor leerlingen van het vierde leerjaar van alle Gistelse basisscholen. De opzet was simpel: vrijwilligers en ambtenaren dompelden de kinderen onder in de boeiende materie van afval.

De kinderen leerden omgaan met de ‘Ladder van Lansink’, een principe dat symbool staat voor de afvalhiërarchie en de manier weergeeft waarop we afval behandelen. Verschillende thema’s kwamen tijdens het afvalbad aan bod: afvalarm winkelen, composteren en sorteren. Ze leerden ook wat er nadien met het afval gebeurt tijdens het verwerkingsproces. (TVA/ foto PM)