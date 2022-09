Ginsteschool in Oostrozebeke start schooljaar met nieuwe mascotte

Onder grote belangstelling van de directie, leerkrachten en ouders werd de gloednieuwe mascotte van de Ginsteschool in Oostrozebeke op de speelplaats voorgesteld.

Het werd een origineel openingsfeest. Niet alleen de kinderen beleefden hun eerste schooldag, maar ook de ouders en grootouders waren uitgenodigd en werden verwelkomd met koffie en gebak. Hoogtepunt van de schoolstart was de voorstelling van de nieuwe mascotte van de Ginsteschool. De kinderen mogen nu beslissen welke naam deze vreemde vogel zal krijgen.

Leerlingenaantal stijgt

Directrice Lieve Mallisse wist nog te vertellen dat de schoolbevolking is gegroeid tot 165 leerlingen, met als nieuwkomers tien peuters en vijf kleuters. Bovendien oogt de toekomst van de Ginsteschool heel fraai want op het gehucht de Ginste zijn drie mooie verkavelingen in opbouw. Op termijn moet dit zorgen voor nog meer groei.