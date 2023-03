Gezocht: 60-jarigen van drie Gistelse scholen voor grote reünie

Een groepje enthousiaste ex-leerlingen plant in oktober een grote reünie met klasgenoten die destijds in het zesde jaar zaten in drie scholen. Via een oproep willen de organisatoren zoveel mogelijk klasgenoten van weleer bereiken.

Heel concreet gaat het om ex-leerlingen van het geboortejaar 1963 die vervolgens afstudeerden in toenmalige Onze-Lieve-Vrouwcollege (nu Gravenbos, red.), het Koninklijke Technisch Atheneum (nu Atlas Atheneum, red.) en Sint-Godelieve Instituut (nu SIGO, red.).

“In het verleden hielden we al eens een reünie op 40 en 50 jaar, maar de contacten van toen vinden we nu moeilijk terug”, zegt Lieve Serruys, één van de initiatiefnemers. “We doen daarom een oproep naar alle gewezen klasgenoten om nog eens samen te komen in het jaar waarin we onze 60ste verjaardag vieren. Nu, bij de afgestudeerden van weleer zaten ook mensen van het geboortejaar 1962, ex-leerlingen die een jaartje bleven zitten, bijvoorbeeld.”

De klasreünie van 20 jaar geleden. Nu wil een groep oud-leerlingen dit opnieuw organiseren. © repro PM

De grote reünie staat gepland op 21 oktober en zal allicht in Gistel plaatsvinden. Per school is een aanspreekpunt aangeduid. Zij mogen door geïnteresseerden gecontacteerd worden. Voor het Onze-Lieve-Vrouwcollege is dat Philip Declerck (philip@tandartsphilip.be), voor het Koninklijke Tech. Atheneum is het Marie-Christine Depozzolo (mcdepozzolo@telenet.be) en voor het Sint-Godelieve Instituut is dat Martine Snauwaert (toffetriene@pandora.be).