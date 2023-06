Gewezen directrice school De Peereboom geniet van parachutesprong: “Zo vrij als een vogel in de lucht”

Zes maanden nadat Martine Clarysse, de voormalige directrice van de vrije basisschool De Peereboom, met pensioen ging, genoot ze zaterdag van haar afscheidscadeau. De leerkrachten schonken haar een duo-parachutesprong. Martine genoot met volle teugen. “Ik voelde me zo vrij als een vogel in de lucht.”

Eind 2022 werd directrice Martine Clarysse (61) uitgezwaaid in de vrije basisschool De Peereboom. Martine kan terugblikken op een mooie carrière in het onderwijs. Ze gaf eerst jarenlang les in de vrije basisschool in Rollegem-Kapelle en werd begin 2011 directeur van de vrije basisschool De Peereboom in Ledegem.

De graaggeziene directrice kreeg bij haar afscheid tal van leuke verrassingen voorgeschoteld. Zo werd er bij haar thuis in Sint-Eloois-Winkel een ontbijtmand geleverd en werd Martine met een helikopter tot bij de school gebracht. Eenmaal in school beleefde ze een fantastische laatste werkdag. Maar voor de grootste verrassing was het wachten tot een mooie zomerdag.

“Ik kom straks nog even naar school terug: om de zesdes uit te zwaaien”

Martine kreeg van de leerkrachten immers ook een duo-parachutesprong cadeau. “Iets wat ik eigenlijk al jarenlang eens wou doen. Ik had dat ook eens laten vallen en blijkbaar waren de leerkrachten dat niet vergeten.” Martine mocht zelf de dag plannen waarop ze het avontuur zou aangaan.

Zaterdag 17 juni werd vastgeprikt. “Het weer was ideaal. Ik kreeg een korte opleiding. Zo leerde ik zowel springen als landen.” Even later was het zover. Terwijl heel wat supporters, waaronder verschillende leerkrachten, vanop de begane grond toekeken, stapte Martine samen met verschillende andere parachutisten in het vliegtuig. “We vlogen tot 4.000 meter hoog en daarna moesten we springen.”

Solo springen

De voormalige directrice beleefde een fantastisch moment. “In vrije val ging het tot 1.500 meter hoogte. De parachute ging open. Ik mocht zelf even sturen. Alles verliep zoals gehoopt. We landden net voor de supporters. Gedurende enkele minuten voelde ik me zo vrij als een vogel. Dit was een erg leuk en origineel geschenk.” De duo-parachutesprong smaakt bij Martine ook naar meer. “Mocht ik jonger geweest zijn, ik leerde solo springen.”

Enkele dagen na haar sprong geniet Martine nog met volle teugen na. Inmiddels is ze al een half jaar met pensioen.

“Maar ik kan me goed bezighouden. De eerste weken ben ik nog vaak op school geweest, maar ik maak ook heel wat tijd vrij voor de kinderen en de kleinkinderen. Eind dit schooljaar keer ik nog even naar de school terug om de zesdes uit te zwaaien. Zij zijn samen met mij nog gestart aan dit schooljaar.”