Gepensioneerde leerkracht uit Brugge ondersteunt leerlingen: “Gelukkig springt Carine bij als nood het hoogst is”

Het is ondertussen al lang geen geheim meer dat het nijpend lerarentekort stilaan onrustwekkende proporties aanneemt. In MPI De Kaproenen kunnen ze hierover meespreken. De school telt samen met het internaat zowat honderd personeelsleden, waarvan er de laatste maanden bijna permanent een kwart afwezig zijn wegens ziekte of quarantaine. Gelukkig kunnen ze het hele jaar door rekenen op Carine Loonis (64).

“Door de beslissing van minister Ben Weyts kunnen we een tiental dagen een beroep doen op een onderwijsinspecteur, die zich vrijwillig aanbood om de school te ondersteunen”, vertelt directeur Nancy Craeye. “Dat is slechts een druppel op een hete plaat. Gelukkig kunnen we het hele jaar door rekenen op Carine Loonis (64). Ze ging een tweetal jaar geleden op pensioen, maar regelmatig springt ze bij als de nood het hoogst is.”

Bleef beschikbaar

“Toen ik op 1 januari 2019 de deur van mijn klas definitief achter me dichttrok, heb ik aan de directeur gezegd dat ik beschikbaar bleef om schooluitstappen te begeleiden of kinderen te helpen. Het duurde niet lang voor ik de vraag kreeg om bij te springen. Dat was echter van korte duur, want door corona mochten derden niet meer aanwezig zijn op school. Dat kwam me eerlijk gezegd niet slecht uit, want ik had toen mijn handen vol met de zorg voor mijn terminaal zieke echtgenoot.”

“Ondertussen ben ik opnieuw aan de slag bij de Kaproentjes en daar ben ik heel blij om”, vervolgt Carine Loonis. “Zes maanden na het overlijden van mijn man helpt het mij om mijn verdriet te verwerken. Maar het belangrijkste is dat ik de school, waar ik dertig jaar heel graag heb lesgegeven, kan helpen. Ik kan nu immers opnieuw iets betekenen voor kinderen die mijn hulp goed kunnen gebruiken.”

Niet vereenzamen

“Carine komt elke dondervoormiddag langs om een jongen, die door de coronaproblemen niet meer naar school komt, vooral digitaal te ondersteunen”, verduidelijkt de directeur. “Dankzij haar houdt de autistische leerling contact met zijn klas. Zonder haar ondersteuning zou hij thuis vereenzamen en wellicht enkel op zichzelf aangewezen zijn om bij te leren. Wanneer personeelsleden uitvallen, verdwijnt meestal de bijkomende zorg en dat is jammer. De hulp van Carine is bijzonder welkom en waardeer ik heel erg.”

“Ik kom heel graag naar mijn vroegere school. De sfeer is hier altijd heel gemoedelijk en joviaal. Ik blijf als oma uiteraard ook altijd beschikbaar voor mijn kinderen en kleinkinderen, maar ik kan de Kaproentjes niet missen. Eens Kaproentje, altijd Kaproentje is een gezegde dat we hier heel dikwijls hanteren”, knipoogt Carine Loonis.

(PD)