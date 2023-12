Gepensioneerd leerkracht Edith moet coronaboete van 8.840 euro dan toch niet betalen: “Het mooiste kerstcadeau”

Goed nieuws voor Edith Loosvelt (64) uit Rekkem (deelgemeente van Menen). De boete van 8.840 euro die ze in september in de brievenbus kreeg wordt dan toch kwijtgescholden. Ze kreeg die boete omdat ze in de coronaperiode had bijgesprongen in haar vroegere school, en toen volgens de wet te veel had bijverdiend.

“Het was november 2021, een moment waarop er weer heel strenge coronamaatregelen van kracht waren. In de scholen was het pure chaos door de massale uitval van leerkrachten. In het VTI in Menen, waar ik jarenlang aan de slag was, vroegen ze mij of ik enkele weken kon bijspringen”, vertelt Edith. Zes weken lang gaf ze allerlei vakken, zodat de leerlingen niet te veel achterstand zouden oplopen. Omdat Edith nog geen 65 is en dus nog niet officieel in pensioen kon, mocht ze op dat moment niet onbeperkt bijverdienen. Maar daar had ze toen niet over nagedacht. “Ik heb me daarover niet geïnformeerd, en dat is mijn fout. Maar ik denk dat mensen soms vergeten dat het toen echte crisistijden waren. Ik was ook niet bezig met dat geld, ik wou gewoon helpen.”

1.600 euro te veel

In die periode heeft Edith 3.500 euro verdiend, zo’n 1.600 euro te veel volgens de regels. Enkele maanden later, in februari 2022, hielp ze de school opnieuw uit de nood. Op dat moment werden er echter bijzondere maatregelen getroffen waardoor ze wél – in het kader van corona – meer mocht bijverdienen naast haar pensioen. “Gek natuurlijk, want de situatie was volledig hetzelfde. Toch ontving ik enkel voor die weken in november en december een fikse boete: 8.840 euro. Meer dan het dubbele van wat ik in die periode heb verdiend”, aldus de leerkracht op rust.

Edith schreef talloze mensen en instanties aan om deze boete aan te vechten: parlementariërs, de ombudsdienst en zelfs de koning. De reacties waren mager.

“Van de meeste parlementsleden kreeg ik gewoon geen antwoord. Ontnuchterend, want ik ben altijd zeer politiek geëngageerd geweest en verdedigde politici altijd in mijn omgeving. Maar zelfs gewoon een mailtje beantwoorden, ook al konden ze mij niet helpen, was er precies te veel aan. En dan binnen een paar maanden op de markten verkondigen dat ze dicht bij de problemen van de burger staan… Heel triest. Enkel federaal parlementslid Nathalie Muylle heeft écht haar best gedaan”, meent Edith. Van de koning ontving ze – naar eigen zeggen – wel een hartverwarmend antwoord. Maar het was uiteindelijk de Raad voor Uitbetaling van de Voordelen die haar uit haar lijden kon verlossen.

“De reactie vanuit de politiek vond ik teleurstellend. Antwoorden op een mailtje was zelfs te veel gevraagd”

“Zij hebben ervoor gezorgd dat de boete werd kwijtgescholden. Ik moet enkel de 1.600 euro die ik te veel had verdiend terug betalen. En dat vind ik terecht hé, de wet moet gevolgd worden. Maar mensen zo zwaar straffen die in coronatijden anderen wilden helpen, dat is erover. Ik ben blij dat het achter de rug is, dit nieuws is werkelijk het beste kerstcadeau dat ik me kon wensen. Blij om te weten dat er toch nog een beetje rechtwaardigheid is in de wereld.”