Gemeenteschool Zwevegem-Knokke heeft Knozzy-juf: “Lisa staat altijd voor hen klaar”

De kinderen en juffen van gemeenteschool Zwevegem-Knokke straalden op de eerste schooldag als sterren. Het jaarthema is dan ook ‘Sterren op de schoolvloer’.

De rode loper lag klaar om de stralende wiskundigen, creatieve kunstenaars, nieuwsgierige ontdekkers of een vriendelijke helpers welkom te heten. Dit schooljaar worden alle kinderen aangemoedigd om te ontdekken waar zij in uitblinken.

De kinderen maakten vandaag ook kennis met de nieuwe zorgcoördinator, Lisa Vanhonacker. “Voor de kinderen wordt zij de Knozzy-juf. Knozzy, het rode mannetje met een groot hart, zorgt voor de kinderen en biedt hen een warme knuffel, want zelfs sterren hebben wel eens minder twinkelende dagen.

“Knozzy-juf Lisa is er om ervoor te zorgen dat alle kinderen de steun en hulp krijgen die ze nodig hebben om te schitteren onder de sterren op de schoolvloer. Of ze nu een beetje extra hulp nodig hebben of gewoon iemand om mee te praten, Knozzy-juf Lisa staat voor hen klaar”, zegt directeur Nathalie Herremans. (GV)