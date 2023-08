Gemeenteschool start nieuw schooljaar in al even nieuwe klassen

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Waasten kunnen het nieuwe schooljaar starten in gloednieuwe lokalen. De gemeente trok 400.000 euro uit voor de bouw van ultramoderne klassen, die plaats moeten bieden aan de kleuters van de gemeente.

Aftandse containers die als klaslokaal moesten dienen, elektriciteitskabels die over de vloer liepen en meubilair dat zijn beste tijd had gehad. Dat de kinderen van de gemeentelijke basisschool in Waasten in allesbehalve ideale omstandigheden les kregen, was meer dan een publiek geheim. Met de opening van de nieuwe klaslokalen werd hiermee komaf gemaakt en kan het schooljaar in alle moderniteit van start gaan.

“Het project voor de nieuwe lokalen ligt al jaren op tafel maar werd telkens vertraagd”, klonk het bij een tevreden directrice Severine Chatelain. “De subsidies voor de werken waren bijvoorbeeld goedgekeurd, maar na de dramatische overstromingen in de Ardennen kregen we de vraag van de overheid om dat geld af te staan voor de slachtoffers.”

Kippen

“Natuurlijk stemden we daarmee in al moesten we dan langer wachten. Vandaag is het dan uiteindelijk zover en kunnen 26 kleuters vanaf maandag in hun nieuwe lokalen plaats nemen. Binnenkort wordt ook de tuin onder handen genomen en wordt er zelfs een plaats voorzien waar de kinderen kippen kunnen houden.”

De inhuldiging gebeurde door burgemeester Alice Leeuwerck, die tijdens haar toespraak meteen ook goed nieuws naar voren schoof. “Voor het eerst in 10 jaar is er opnieuw sprake van een toename in het aantal inschrijvingen in onze scholen. Dat is erg goed nieuws voor onze leerkrachten, die allen uitstekend werk leveren. Het deed me dan ook pijn aan het hart, telkens wanneer ik de school bezocht, te moeten zien in welke ouderwetse omstandigheden onze mensen moesten werken. Verf die afbladerde, lokalen die veel te klein waren en een totaal gebrek aan comfort. De nieuwe klassen zijn helemaal klaar voor de toekomst, zowel die van de kinderen als die van de leerkrachten.”

Een bedrag van 400.000 euro, waarvan 80 procent door middel van subsidies, werd geïnvesteerd in de bouw van de klaslokalen.