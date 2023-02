Gemeenteschool Okido in Westrozebeke neemt afscheid van juf Gerda

Gemeenteschool Okido in Westrozebeke zwaaide dinsdagnamiddag juf Gerda Maertens uit. Gerda (62) trekt op pensioen na een carrière van meer dan 40 jaar.

Juf Gerda (62) stond in haar thuisdorp Westrozebeke 36 jaar voor de klas. “Nadat ik afstudeerde, werkte ik eerst in Westvlees”, vertelt Gerda. “Toen was het immers niet zo evident om direct als leerkracht aan de slag te kunnen omdat er een teveel aan leerkrachten was. Na een aantal interimopdrachten streek ik neer in de Gemeenteschool, die toen overigens nog een vrije school was. Tijdens mijn carrière in Westrozebeke had ik bijna altijd het derde leerjaar onder mijn vleugels.”

Juf Gerda werd op haar laatste dag getrakteerd op een dansje van de kinderen en mocht ook geschenken in ontvangst nemen van zowel de kinderen, de collega’s, het schoolbestuur, de ouderraad als het gemeentebestuur. Gerda liet het zich duidelijk welgevallen. “Jullie hebben er een prachtige dag van gemaakt en ik ga jullie allemaal missen”, aldus juf Gerda. “Het middagtoezicht en de tripjes naar het zwembad ga ik wel niet missen. Het knutselen met de kinderen wel. Nu ik met pensioen ben wil ik meer gaan sporten. Daarnaast ga ik ook voor de kleinkinderen zorgen.”

(BCH/foto JCR)