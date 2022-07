Gemeenteschool GeHo in Hooglede heet voortaan Wonderwijs

Gemeenteschool GeHo in Hooglede kondigde op vrijdag 24 juni haar nieuwe naam aan na de slotact van het schoolfeest. ‘Wonderwijs’ luidt de nieuwe naam. Ook de kleuren en het logo werden goed doordacht.

“De school was al lange tijd op zoek naar een nieuwe naam. De naam GeHo mocht dan wel aanstekelijk klinken, maar had geen inhoud”, vertelt directrice Annick Cornette tijdens haar toelichtingsspeech. “Ook de ‘knechtenschool’ of ‘jongensschool’ is al lang vervlogen tijd en niet genderneutraal. Er werden vele voorstellen gedaan, maar steeds waren de meningen verdeeld en nooit waren we allemaal overtuigd.”

Geheim gehouden

“Met Wonderwijs vonden we eindelijk de naam waar iedereen achter stond. Daarvoor kregen we de hulp van ons schoolbestuur en schepenen Dimitri Carpentier, Julie Misplon en Frederik Sap. De naam werd eigenlijk al in maart 2021 gekozen, maar aangezien we dat door corona niet konden vieren, hebben we die naam nog lange tijd geheim moeten houden. We mochten toen namelijk enkel in kleine bubbels feestjes houden. Maar vrijdag was het dan eindelijk zover. De nieuwe naam lag klaar op een spandoek boven op een van de gebouwen. Tijdens de slotact van de leerkrachten werd de spandoek over het gebouw uitgegooid en de naam onthuld: Wonderwijs. Wow, Wonderwijs. Het logo met de 4 streepjes in de W verwijst naar het logo van de gemeente Hooglede. Onze link met de gemeente. Het woord Wonder verwijst naar de kinderlijke verwondering. De rode kleur van de letter W verwijst naar onze passie voor kinderen en de passie voor onze job. Bovendien sluit de rode kleur aan bij de huisstijl van de gemeente.”

“Naast supergoed basisonderwijs willen we de kinderen ook wegwijs en levenswijs maken. Een hele opdracht want er komt veel op het bord van de scholen: zindelijkheid, gezonde voeding, verkeer, ICT en sociale media, duurzaamheid, milieuzorg, solidariteit, bewegen, enzovoort. De school is ook een weerspiegeling van de maatschappij.”

“De naam werd dus afgelopen vrijdag bekend gemaakt, maar deze wordt officieel vanaf 1 september 2022. Het is een historisch moment in de lange geschiedenis van de school die al dateert vanuit de 17de eeuw. Er is sindsdien veel veranderd. De leerlingen gaven tijdens het schoolfeest de geschiedenis weer met acts.” (RV)