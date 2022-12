Gemeenteschool Barthel organiseert kerstmusical

Het jaar muzikaal afsluiten? Een fluitje van een cent voor zowel de leerkrachten als de leerlingen van Gemeenteschool Barthel. Op 21 december pakken ze uit met een heuse kerstmusical: ‘Het meisje met de zwavelstokjes’.

Muziek en de school, het is geen onbekend gegeven in Rekkem. “Reeds een drietal jaren werkt de school nauw samen met de muziekacademie”, klinkt het bij de directie. “Ze helpen onze leerkrachten met het vormgeven van hun muzikale lessen, een project dat nu bijna op z’n einde loopt. Daarom werd besloten om alle vergaarde kennis en talenten te gaan bundelen in een kerstmusical.”

Het meisje met de zwavelstokjes

Het muzikale spektakel zal 2 voorstellingen kennen en gaat door in de school zelf. “Al sinds oktober wordt er stevig geoefend. Sommige leerlingen zullen acteren, andere zullen dan weer optreden in een koor of zelfs technische ondersteuning bieden. De musical, met de titel ‘Het meisje met de zwavelstokjes’, zal eerst voor eigen publiek worden vertoond. Nadien volgen twee publieke voorstellingen, eentje om 15 uur en eentje om 19 uur. Iedereen is welkom en kaarten kunnen op school worden verkregen aan 5 euro per stuk.”