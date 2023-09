Gemeentescholen worden tabaksvrije plaatsen

Iets meer dan een jaar nadat de gemeente het project ‘Generatie zonder tabak’ lanceerde, trekt het gemeentebestuur volop de kaart van het rookvrije leven. Voortaan zijn alle gemeentescholen tabaksvrije plaatsen.

Een gewaagd plan, zoveel was duidelijk toen het project ‘Generatie zonder tabak’ in mei 2022 werd voorgesteld. In navolging van een nationale campagne besloot het gemeentebestuur van Komen-Waasten om de volledige site van AGISC, het gemeentelijke sportplein, tabaksvrij te maken. Roken, sigaretten opsteken of peuken op de grond behoorden hiermee definitief tot het verleden. “Maar we vonden vooral dat we nog een stapje verder konden gaan”, klinkt het bij Anne-Sophie Cneudt. Als verantwoordelijke voor het sociale integratieproject nabij de gemeente is de strijd tegen tabak voor haar een speerpunt in het beleid.

Sensibiliseren

“Het is van onschatbaar belang dat we onze jeugd, de toekomstige generatie, beschermen tegen de gevaren van tabak. We merkten meteen na het lanceren van het project op en rond de sportsite dat het draagvlak groot was. Na enkele bijeenkomsten werd dan ook besloten om het concept te gaan uitbreiden. Waarom niet gaan denken aan de scholen van het Gemeenschapsonderwijs?”

Weg van het concept van de ijzeren handhaving, wil de grensgemeente vooral gaan inzetten op sensibiliseren. “Het idee is dat ouders helemaal niet meer roken in de omgeving van scholen, om zo het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen. Natuurlijk gaan we niet repressief optreden maar willen we vooral werk maken van bewustwording. Nog tot en met vrijdag 15 september verschijnen onze medewerkers aan de schoolpoorten en spreken ze mensen aan. Van het duiden van de gevaren van roken tot het uitdelen van draagbare asbakken. Het zijn allemaal dingen die in de gereedschapskist van die mensen zitten. We zijn ervan overtuigd dat iedereen al snel zal inzien dat roken geen plaats heeft in de omgeving van de scholen. Wie hierover vragen heeft kan zich vanzelfsprekend bij onze mensen melden.” (SR)