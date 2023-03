Gemeenteraad buigt zich over samenwerkingsakkoord met GO!

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en het gemeenschapsonderwijs (GO!) hebben het ontwerp van hun samenwerkingsakkoord klaar. Beide wensen de handen in elkaar te slaan om het kwalitatief onderwijsaanbod in de gemeente verder uit te bouwen en te moderniseren.

In de overeenkomst staat dat de gemeentelijke basisscholen Het Anker en De Pluim worden overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs. De nodige verbintenissen en engagementen worden aangegaan om de impact te beperken. Zo blijft het leerkrachtenteam en de directie maximaal behouden. Bovendien heeft het gemeentebestuur zich ook sterk ingezet voor behoud van de schoolprojecten en de schoolvisie. De instellingsnummers en de namen van de scholen blijven behouden. De scholen De Pluim en Het Anker blijven in de huidige scholengemeenschap tot 31 augustus 2026. Het wordt dus een zachte en kwalitatieve overgang. GO! engageert zich in het akkoord voorts om tegen de streefdatum van 2028 een nieuwe schoolsite te bouwen in Heist, waar zowel Het Anker als De Zeeparel moderne huisvesting zullen krijgen. De gemeenteraad zal zich op 27 april buigen over het akkoord. Op die vergadering kunnen ze GO! aanstellen als bevoorrechte partner voor een overname van de gemeentelijke scholen.

Waarom?

Het gemeentebestuur wil blijven inzetten op een sterk en divers onderwijsaanbod voor alle Knokke-Heistse kinderen, maar vindt het zelf aanbieden van onderwijs niet langer een kerntaak. Gezien het groeiend aantal taken dat doorsijpelt vanuit Vlaanderen, meent het bestuur dat Knokke-Heist een crucialere rol binnen het onderwijs kan spelen als overkoepelende, ondersteunende regisseur dan als actor die zelf een onderwijsrol opneemt. Op dit ogenblik telt de badplaats 18 verschillende scholensites met meerdere verouderde gebouwen. Door de beschikbare middelen efficiënter in te zetten, wordt de algemene kwaliteit opgetrokken voor alle kinderen en ontstaan nieuwe opportuniteiten.

Ondertussen zijn ook andere onderwijsverstrekkers volop bezig met het investeren in hun scholen. Eerder maakte scholengemeenschap Saeftinghe bekend dat ze een gloednieuwe school wil bouwen en ze van 12 vestigingen naar 8 zal gaan. Op die manier bereidt het volledige scholenlandschap zich voor op een mooie toekomst in Knokke-Heist.

Leerkrachten, administratief personeel en directie blijven

In het protocolakkoord dat het gemeentebestuur samen met GO! heeft onderhandeld, staan enkele belangrijke garanties. De schoolvisie van de gemeentelijke scholen blijft behouden. Zowel voor de kinderen als het schoolteam kijkt men voor de beste leer-, leef- en werkomgeving. Het gesubsidieerd personeel wordt overgenomen door GO!. Het gaat om leerkrachten, administratief personeel en de directeurs. Doordat die laatste aan hun school verbonden blijven, krijgen ze de autonomie om in de dagelijkse werking de identiteit, de waarde en de eigenheid van de Pluim en Het Anker te behouden. Samen met GO! zet de gemeente zich dus sterk in om het bestaande schoolproject te behouden. Het gemeentebestuur garandeert bovendien dat het aanbod van kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang voor DE kinderen in De Pluim en Het Anker behouden blijft.

Nieuwe school in deelgemeente Heist

In deelgemeente Heist plant GO! de bouw van een hypermoderne en volledig nieuwe school langs de Heistlaan. De onderwijssite biedt zowel plaats aan basis- als secundair onderwijs. Zo komt er na lange tijd terug een middelbare school in Heist. De streefdatum hiervoor is 2028. In de tussentijd blijven basisscholen Het Anker en De Zeeparel de huidige werking en locatie behouden. Na de afwerking van het nieuw schoolgebouw aan de Heistlaan verhuizen Het Anker en De Zeeparel samen naar de nieuwe site, zonder dat er een fusie komt tussen beide scholen. Dit biedt bovendien mogelijkheden om ook de verwaarloosde site langs de Noordstraat in Heist, waar vroeger de Chiro was gevestigd, aan te pakken. Het schoolgebouw en de grond van Het Anker blijven daarentegen wel eigendom van het gemeentebestuur. Hierdoor kan het gemeentebestuur zelf beslissen wat het er in de toekomst mee wil doen. Bij de overgang van onderwijsverstrekker zullen de grond en het gebouw van De Pluim worden verkocht aan GO!

Opvolgingscomité

Er wordt een opvolgingscomité opgericht met vertegenwoordigers van de gemeente Knokke-Heist en GO!. In dit overlegorgaan worden de gemaakte afspraken opgevolgd en geëvalueerd. Zo behoudt het gemeentebestuur inspraak in het onderwijsveld van Knokke-Heist en verzekert men de nodige continuïteit en opvolging.In de toekomst zal Knokke-Heist ook bijkomend investeren in flankerend onderwijsbeleid. In samenspraak met alle scholen wordt bekeken waar de gemeente extra dienstverlening voor onze kinderen kan voorzien. “We gaan voor een kwaliteitsvol onderwijsaanbod in Knokke-Heist op lange termijn, met gedreven leerkrachten en personeel die samen met de kinderen elke dag het beste van zichzelf geven, ongeacht het onderwijsnet!”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist.