Gemeentelijke basisscholen Knokke-Heist staken vrijdag tegen plannen voor overname door GO!

De gemeentelijke basisscholen Het Anker en De Pluim in Knokke-Heist staken morgen vrijdag 10 maart tegen de plannen van het gemeentebestuur om de scholen over te dragen aan het gemeenschapsonderwijs GO!

“De ouderraden van de gemeentelijke basisscholen zijn geschokt door de ongeziene brutaliteit van het Knokke-Heistse schepencollege”, luidt het in een persbericht van de schoolraad. “Het schepencollege heeft een protocolafspraak bekendgemaakt met het GO! tot overdracht van het gemeentelijk onderwijs en dat zonder de ouders en het gemeentepersoneel werkzaam in de scholen op de hoogte te brengen. Dit toont hoe weinig respect er nog is voor het gemeentelijk onderwijs.”

“Bovendien legt het schepencollege de beslissing van de commissie zorgvuldig bestuur en de Vlaamse regering koudweg naast zich neer. Het schepencollege plooit voor vastgoed en zet hun leerlingen en personeelsleden in de kou. De ouderraden en het personeel aanvaarden deze beslissing niet. Het protocolakkoord gaat niet over de kinderen. Het gaat over centen, stenen en gronden. Dat onze kinderen ingeruild en vergeten worden, zullen wij nooit kunnen begrijpen. Om deze redenen willen we ons ongenoegen en onze ongerustheid uiten en leggen we morgen de boeken neer. Wij hebben beslist om vrijdag 10 maart te staken. We geven niet op! Ons hart blijft kloppen voor de gemeentelijke basisscholen Het Anker en De Pluim.”

Eerder deze week liet de Ouderraad van de scholen zich al uiterst negatief uit over het protocolakkoord.