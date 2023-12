Gemeente zet schoollaureaat in de bloemetjes

Lennert Vandemoortele werd onlangs ontvangen op het gemeentehuis. Hij werd er in de bloemetjes gezet als schoollaureaat. Inmiddels is Lennert al aan het werk bij het biofarmaceutisch bedrijf Sanofi, maar het was eind vorig schooljaar dat de Winkelnaar al uitgeroepen werd tot laureaat in de bachelor of biomedical laboratory technology aan de hogeschool Odisee. Lennert studeerde toen farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie. Het is niet de eerste keer dat Lennert gehuldigd werd op zijn school. Na de lagere school in Sint-Eloois-Winkel trok hij naar Izegem waar hij wetenschappen volgde. Ook daar sprong hij in het oog. Schepen Emiel Debusseré (CD&V/VD) gaf Lennert een Ledegembon van 40 euro waarna de laureaat ook het Gulden Boek mocht ondertekenen. (BF/foto JS)