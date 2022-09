Gemachtigde opzichters klaar voor het nieuwe schooljaar

Voor het tweede schooljaar op rij wordt de veiligheid van de schoolgaande kinderen bij het naar school gaan en school verlaten niet meer gegarandeerd door personeel van de politiezone Midow. De school moet zelf instaan voor de veiligheid van de scholieren in de directe schoolomgeving. Intussen is daar door de school en de gemeente niet alleen over nagedacht maar zijn ook de nodige vrijwilligers gevonden om te helpen bij het oversteken van de kinderen.

De vrijwilligers werden voor de taak opgeleid en ook voorzien van een degelijke uitrusting zodat ze door het aankomend verkeer heel duidelijk zichtbaar zijn. Deze mensen blijken het voortreffelijk te doen want tijdens het voorbije schooljaar werd geen enkele onregelmatigheid gemeld. De gemachtigde toezichters kwamen bijeen voor een evaluatie van het voorbije schooljaar en de voorbereiding van de start van het nieuwe schooljaar op donderdag. Tijdens de evaluatievergadering werden de werkroosters definitief vastgelegd en werd ook nog eens de verkeerssituatie rond de school na de gedane omgevingswerken geëvalueerd. Er werd ook nog eens gewezen op de slijtage van het zebrapad en de aangebrachte rode streep om het fietspad te accentueren. (CLY)