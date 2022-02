Geert Clarysse gaat met pensioen bij Guldensporencollege engineering in Kortrijk: “Altijd een vaderfiguur geweest”

Geert Clarysse uit Ledegem, die op 3 februari 61 werd is aan zijn laatstse schooljaar op Guldensporencollege Engineering bezig. Hij gaat op 1 september met pensioen. Geert sluit af als technisch adviseur voor de afdelingen mechanica en garage.

Geert groeide op in Ledegem en is oud-leerling van het VTI van Roeselare waar hij een A2 mechanica met specialisatie automatisatie en regeltechniek haalde. Na zijn legerdienst kon hij aan de slag bij Bekaert Engineering in Ingelmunster.

Na een jaar werd hij CNC-operator bij Boucherie in Izegem, waar ze machines maakten om borstels en tandenborstels te produceren. Hij werkte daar 3,5 jaar heel graag, maar hij was een oud-KSA’er en droomde er van om in het onderwijs te stappen en volgde ondertussen zijn GPB-opleiding, beter gekend als de D-cursus om les te geven.

Technisch adviseur

In 1985 begon Geert in de VIBO, dat later BuSo De Kouter in Kortrijk werd.

Hij gaf er beroepsgerichte vorming in het tweede en derde jaar. Hij gaf metaal en lassen. In 1988 kon hij in het VTI in Kortrijk aan de slag. Geert doceerde theoretische mechanica en technisch tekenen in de IW-richtingen en hij stond ook in de tweede graad BSO om er zowel theorie als praktijk te geven. Geert gaf in die jaren ook zeven jaar een aantal uren les in het VTI in Harelbeke. “Ik had er parallelle klassen.”

“Ik heb me altijd een vaderfiguur gevoeld voor die mannen. Ik respecteerde hen en kreeg ook veel respect terug. Toen ze me in 2005 vroegen om technisch adviseur te worden, heb ik toch met pijn in het hart het lesgeven en de klas moeten loslaten. Het was iets heel anders. Het contact met de leerlingen verminderde.”

Fier op ‘zijn’ school

Geert werd technisch adviseur voor de afdeling mechanica en kreeg er later ook garage bij. Volgend jaar komt ook elektriciteit erbij. Sebrecht Vanneste en Evelien Coghe nemen over.

Geert blikt al heel tevreden terug op de voorbije jaren. “In het onderwijs had ik het voorrecht om veel mensen te leren kennen die ik anders nooit zou kennen, zoals jongeren van verschillende culturen. Dat is een verrijking voor mijn leven.

“Hier op school heerst een cultuur om er nu en dan ’s avonds eentje samen te drinken. Er worden dan veel plannen gesmeed om op school iets te doen. Zo spraken we er nog af om samen een lokaal te schilderen of andere zaken op vrijwillige basis te doen. Met enkele (oud)-collega’s hebben we met Club 7 zelfs een wandelclubje. De school was ook gekend voor de Sint-Elooisviering op school. Dan mochten de partners ook mee. Ik heb me daar ook jaren voor ingezet.”

Geert praat vol passie over zijn werk. “Ik zal het écht missen”, zegt hij. “Ik heb hier zoveel moois meegemaakt.” Hij is altijd fier geweest op ‘zijn’ school, maar ook op zijn leerlingen. “Het was zo fijn om hen te zien openbloeien eens ze hun keuze van richting gemaakt hadden.”

Wandelen en fietsen

Tijdens de grote vakantie wil Geert nog helpen met de prestaties en uurroosters. Daarna komt er veel tijd vrij. “Ik fiets graag. Op zondagvoormiddag rij ik tussen de 70 en de 90 km met de fiets. Ik hou ook van wandelen, onder meer met Club 7 waar we vijf keer per jaar een kortere wandeling doen en één keer een grote wandelmeerdaagse. Misschien doe ik ook vrijwilligerswerk in de gemeente.”

”Ik zal ook meer tijd hebben voor mijn twee dochters en twee kleinkinderen van bijna vier jaar en negen maanden. Maar zijn school blijft in Geerts gedachten: “ik zal me wellicht ook wel inzetten voor de gepensioneerdenwerking hier op school”, besluit hij.

