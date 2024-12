Geen vervanger voor bevallen leerkrachte Frans te vinden: Examen uit noodzaak geschrapt in school in Anzegem

Directeur Sint-Paulusschool campus Sint-Vincentius Frederik Glorieux (40) zit met de handen in het haar. Hij diende het examen Frans te schrappen voor de derdejaars doordat hij geen vervanger vond voor de vakleerkracht die sinds september op moederschapsrust is. “Momenteel is het zoeken naar een speld in een hooiberg om geschikte leerkrachten te vinden wanneer er iemand uitvalt. Pas sinds twee weken konden we een vervanger vinden”, aldus directeur Glorieux. “Hierdoor konden de leerlingen de leerstof niet verwerven en dient het examen te worden uitgesteld.”

Er zal getracht worden om de leerlingen zo goed mogelijk tegemoet te komen in het verwerven van de eindtermen die pas op het einde van de tweede graad dienen behaald te worden. “Het examen zal op een later tijdstip afgenomen worden”, geeft Glorieux mee. “De opgelopen achterstand is nu te groot. We zijn ons ervan bewust dat deze situatie een extra uitdaging is, zowel voor de leerlingen als voor de leerkracht. Het is kwestie van er samen het beste van te maken.”

Lerarentekort

Hoewel het lerarentekort het afgelopen jaar licht is afgenomen, geraken bepaalde vacatures nog steeds niet ingevuld. Het gevolg is dat leerlingen te weinig les kregen, waardoor examens dienen worden geschrapt. “Ik wil hier toch aan de alarmbel trekken. Tot nu toe lukte het om steeds een vervanger te vinden, maar het wordt steeds moeilijker. “Het is de eerste keer in mijn loopbaan dat ik genoodzaakt ben om een examen te schrappen”, stelt Glorieux die sinds 2017 directeur is van de campus Sint-Vincentius. “Ik wijd dit aan het nog altijd nijpende lerarentekort in Vlaanderen. Onze intensieve zoektocht sinds begin september naar een leerkracht Frans, leverde geen resultaat op tot een paar weken terug. Hierdoor kregen de leerlingen van het derde jaar slechts een tweetal weken les en dat is te weinig om de leerstof te verwerven in functie van de vereiste leerplandoelen.

Omgekeerde wereld

Ook al zijn de cijfers van de VDAB omtrent het lerarentekort iets rooskleuriger, er blijft een nijpend tekort concreet voelbaar. De tijden zijn veranderd. “Terwijl tot tien jaar geleden leerkrachten moesten afwachten of ze de job wel gingen krijgen, ben ik nu degene die schrik heeft dat de leerkrachten niet willen afkomen”, situeert Glorieux de omgekeerde wereld. Het is vooral voor de vakken Frans, wiskunde en godsdienst dat de zoektocht moeilijk is geworden. Directeur Glorieux heeft het ook over het vinden van een geschikte kandidaat. “Om het vak Frans te geven, is de taal spreken onvoldoende”, schetst hij. “Je moet niet alleen de taal beheersen, het is ook een must dat je het kan overbrengen aan de leerlingen. Zo kwam zich een 76-jarige vrachtwagenchauffeur aanmelden die gedurende veertig jaar naar Frankrijk reed. Ook al beheerste hij de taal, het gebrek aan een opleiding leerkracht, is iets waar we niet voorbij kunnen. En ook in de andere richting: wie een lerarenopleiding volgde, kan daarom geen Frans. We staan zeker open voor zijinstromers, maar les geven aan een groep van twintig leerlingen is niet aan iedereen gegeven.” Leerkrachten moeten zich ook kunnen bewijzen. “Leerlingen en ouders zijn mondiger geworden. Als een leerling een onvoldoende haalt, moet je als onderwijzer kunnen aantonen dat je alles uit de kast gehaald hebt om die leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen.”