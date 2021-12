Geen overrompeling van schoolkinderen in de noodopvang in Oostrozebeke

Het gemeentebestuur van Oostrozebeke heeft gezorgd voor gratis opvang van kleuters en lagere schoolkinderen in deze extra week kerstvakantie. Bij de start van de opvang was er absoluut geen sprake van een overrompeling.

Het spreekt voor zich dat het vervroegen van de kerstvakantie voor kleuters en lagere schoolkinderen heel wat werkende ouders in de problemen brengt wat de opvang van hun schoolgaande kinderen betreft. Het gemeentebestuur van Oostrozebeke heeft daar echter onmiddellijk een mouw aan gepast door gratis opvang te voorzien in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang de Wiemkes.

De opvang wordt verzorgd door jobstudenten en personeel van de buitenschoolse kinderopvang. Wij gingen even ter plaatse om te zien in hoeverre deze gratis opvang voor een overrompeling zorgde gezien de beide lagere scholen (het centrum en de Ginste, goed voor 600 kinderen) van dit aanbod konden gebruik maken.

Vijf begeleiders

Bij de start van de opvang was er absoluut geen sprake van een overrompeling. Verantwoordelijke Bieke Coucke had het over een 40-tal kinderen dat hiervoor had ingeschreven. Gezien dit geringe aantal, werd gezorgd voor vijf begeleiders goed voor 16 kinderen per begeleider waarvan de helft jobstudenten.

Nog volgens Bieke wordt er gewerkt in bubbels om coronabesmetting tot een minimum te herleiden. Er is ook voldoende spelmateriaal zodat de kinderen zich absoluut niet vervelen.