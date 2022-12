GBS Wevelgem zingt en danst de ‘Sterren van de hemel’

De kerstmusical van de gemeentelijke basisschool is al vele jaren een traditie. Enkele van de oudste leerlingen zijn de acteurs, wie liever zingt of danst vindt zijn gading in het koor. De zesdejaars worden in de musical ‘Sterren van de hemel’ bijgestaan door de kleuters van de Goudenregenstraat. Oud-leerkrachten leiden alles traditioneel in goede banen.

Al voor de 28ste keer brengen de leerlingen van de gemeentelijke basisschool een kerstmusical. Sterren van de hemel is een kerstmusical zoals een kerstmusical hoort te zijn: met veel liedjes, leuke dansjes en een prachtig kerstverhaal. Het verhaal is dit jaar echt wel toepasselijk. Juf Groen wil dolgraag een kerstmusical opvoeren in haar school maar helaas zijn de leerlingen minder enthousiast. Ze willen niet echt meewerken. Daartegenover staat het enthousiasme van juf Groen, die zelfs tijdens de warme zomermaanden kerstliederen zingt.

Oude getrouwen

De regie is in handen van oude getrouwen Jan Nuytten en Luc Kerkhof. “Tijdens zo’n voorstelling komt er heel wat volk het podium op en af”, zegt Luc. “De acteurs zijn leerlingen uit het zesde leerjaar, andere leerlingen uit het zesde leerjaar verzorgen de dans en de zang. Dat wordt hen bijgebracht door leerkrachten Annick, Stijn en Noémi. Dit jaar mogen ook de leerlingen van de afdeling van de Goudenregenstraat hun acteertalenten tonen. De kleuters uit de derde kleuterklas van juf Madelief zijn de schaapjes. Het eerste leerjaar van meester Bert zorgt voor een wending in het verhaal wanneer zij als vogels verschijnen en de leerlingen van meester Elias uit het twee leerjaar zorgen voor de sfeervolle sneeuwvlokjes. Vertellers Brick en Lexi lijmen het hele verhaal aan elkaar.”

Het zijn de oud-leerkrachten die van de musical ieder jaar opnieuw een spektakel maken. Naast het regisseursduo werkt een grote naaiploeg aan de kostuums. De ervaren decorploeg wordt aangestuurd door Marc Hoornaert en zelfs de souffleurs stonden vroeger voor de klas.

De voorstellingen vinden plaats op woensdag 21 december om 15 en 19 uur. Kaarten aan 5 euro zijn te verkrijgen bij Jan Nuytten (0470 64 38 10) of op het secretariaat in de Hoogstraat (056 42 69 62).