GBS Klavertje Vier telt dit jaar twee directrices

De gemeentelijke basisschool Klavertje Vier, met ruim 270 leerlingen, startte het nieuwe schooljaar met twee directrices. Het jonge en dynamische team bestaat uit Anneleen Becu (31) uit Moorslede, die al een tijdje als directrice bij Klavertje Vier Keiem en Beerst meewerkte, en nieuwkomer Manjana Louwaege (29), die de afdeling Leke en Esen onder haar hoede zal nemen.

Manjana Louwage is gehuwd met Kobe Vandamme. Samen met hun drie kindjes wonen ze in Keiem. Voordien stond Manjana voor de klas bij ’t Saam, campus Cardijn waar ze Frans en muziek gaf.

Vol enthousiasme is ze aan de nieuwe opdracht begonnen en wil de leerlingen zoveel en zo goed mogelijk laten groeien, een doel dat ze deelt met Anneleen.

Beiden werken samen als het over het pedagogische van de school gaat. De rest wordt dan door elk van hen individueel aangevuld. Anneleen en Manjana delen samen een grote liefde voor kinderen en voor het onderwijs. Klavertje Vier is bij hen in goede handen. (ACK)