Gaston Le Roy uit Marke wint goud op de Junior STEM Olympiade

Gaston Le Roy (11) uit Marke won goud op de Junior STEM Olympiade. Hij ging met een heel pakket aan prijzen naar huis.

Al een aantal jaar nemen de zesdeklassers van vbs Sint-Paulus in Kortrijk deel aan de voorrondes van de STEM-Olympiade. Voor het eerst werd ook een leerling geselecteerd voor de finale. Gaston Le Roy uit Marke was één van de 64 finalisten.

Gaston zit in het zesde leerjaar bij juf Tine Ottevaere. “Ze doen hier op school veel rond STEM”, vertelt Gaston. “Ik zit ook in een aparte groep die deelneemt aan The First LEGO-league rond programmeren. Daar moeten we iets doen met robots.”

Techniekacademie

Gaston woont in Marke. Hij heeft met Leon en Remi twee oudere broers. Op woensdagnamiddag trekt Gaston naar de techniekacademie in Vives. Hij is er bezig met techniek en kon ook al solderen. “Het is leuk om te doen. Ik ben ook graag bezig met gamen en ben ook vaak iets aan het maken.” In de vakantie gaat Gaston ook vaak op reis of volgt hij een Transfo- of een VIVES-kampje.

De eerste vragenronde van de STEM Olympiade werd op school georganiseerd. “Die vragen waren allemaal theoretisch en gingen echt over alles wat met techniek te maken heeft. Zo ging de ene vraag over hoe laminaat aan elkaar wordt gezet en ging een andere vraag over de lengtelijn van een huis.”

Hier haalde Gaston de eerste plaats die ooit in zijn school gehaald werd en werd hij als één van de 64 finalisten op 26.214 deelnemers geselecteerd voor de finaleronde in Brussel. Daar kreeg Gaston zowel theoretische als praktische vraagstukken voorgeschoteld.

“Na het invullen van een boekje met theoretische vragen volgden de vier praktische vraagstukken. Zo moesten we een zo hoog en groot mogelijke brug bouwen met stokken, was er een vraag over pneumatica, moesten we door het bij elkaar voegen van stoffen vinden welke stoffen we voor ons kregen, dus dat ging over chemie, en moesten we programmeren. Bij dat laatste had ik alles juist. Je moest een zombie een parcours laten afleggen in zo weinig mogelijk stappen. Ik denk dat ik met deze vraag een grote voorsprong heb gemaakt op anderen, die echt niet wisten wat ze moesten doen.”

Geen brons en ook geen zilver

Toen de prijzen uitgereikt werden vond Gaston het al raar dat hij geen brons kreeg en ook geen zilver. Hij eindigde samen met drie andere West-Vlamingen op de eerste plaats.

“Ik won een modelbouwtrein, een maanlander van LEGO, een boekje, een T-shirt en twee diploma’s, één voor op school die ik aan meester Johan Vanhouwaert – de trekker van dit project – gaf en één voor thuis.”

Welke richting Gaston volgend jaar zal volgen weet hij nog niet. “Ik kijk nog eens wat me het meest interesseert, maar ik denk dat het STEM in het Don-Boscocollege zal worden. Wat ik later wil worden, weet ik echt nog niet. Er zijn zoveel keuzes”, besluit Gaston.