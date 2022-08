Fysieke inschrijvingen gaan van start aan KU Leuven Kulak

Evelien Bosmans (19) is de eerste studente die zich kwam inschrijven voor het komend academiejaar aan de KU Leuven campus Kulak Kortrijk. De online inschrijvingen aan de universiteitscampus zijn al mogelijk sinds 1 juli, maar deze ochtend om 9.30 uur startten ook de fysieke inschrijvingen. De campus zet zo de laatste rechte lijn in naar de start van het nieuwe academiejaar op maandag 26 september.

“We raden nieuwe studenten aan om langs te komen op de campus. Dan kunnen we mondeling nog wat toelichting geven bij verdere vragen en kan de nieuwkomer de campus al eens verkennen. Daarnaast leeft een regionale campus zoals Kulak van live contacten”, zegt dr. Petra Huyst, stafmedewerker Onderzoek en Externe Relaties.

Evelien komt uit Erpe-Mere. Ze volgde Economie-Moderne Talen aan DvM Humaniora te Aalst en kiest nu voor de opleiding Onderwijskunde. Het eerste jaar zal ze nog pendelen naar de campus, maar op kot het jaar daarop zit er zeker in. De vicerector Piet Desmet overhandigde haar traditiegetrouw een geschenkpakket met Kulak-branded items – zoals een mok, een trui en een zakje – om het academiejaar goed te kunnen starten.

“Ik heb gekozen voor Kulak omdat je de opleiding Onderwijskunde enkel hier in Kortrijk kan volgen. Mijn papa heeft zelf aan de KU Leuven gestudeerd en is heel positief over de Kortrijkse afdeling en de kwaliteit van de opleiding. Ik wil graag later paardentherapeute worden en met deze studie krijg ik vakken uit de pedagogische wetenschappen en uit de psychologie. Lijkt me een goede start richting mijn droomjob”, vertelt Evelien. “Ik had de attentie van de campusrector niet verwacht, dat was een leuke verrassing. Het leek me gewoon beter om mijn inschrijving zo snel mogelijk in orde te brengen.”

Aanpassingen

Vicerector Piet Desmet kijkt uit naar het komend academiejaar met enkele aanpassingen in het opleidingspakket: “We behouden uiteraard wat sterk is, maar passen ook aan waar nodig in functie van de vooruitgang in de wetenschap en de noden van onze steeds veranderende maatschappij. We willen als campus altijd de vinger aan de pols houden van wat leeft in de samenleving en in het bijzonder in onze regio. Zo zijn artificiële intelligentie en data science niet meer weg te denken.”

De bachelor Informatica wordt hervormd met een sterke focus op deze twee elementen. In de bachelor Economie – derde jaar – legt Kulak een unieke expliciete focus op ondernemerschap en internationalisering. Studenten kunnen enkele weken proeven van studeren aan Oxford of Cambridge en kunnen eerste ervaringen opdoen in tal van bedrijven. “Onze bachelor economie, recht en bedrijfskunde maakt ook de veel gevraagde combinatie van recht en economie. Dit zijn gegeerde profielen op de arbeidsmarkt”, stelt Piet Desmet.

Naast reguliere opleidingen biedt KU Leuven Kulak via het Postuniversitair Centrum ook tal van voortgezette opleidingen aan voor professionals. Jaarlijks trekken 11.500 cursisten naar de campus in Kortrijk of Brugge om zich bij te scholen in tal van domeinen. Nieuw in het aanbod het komende jaar zijn een master-na-master Artificial Intelligence in Business and Industry, een postgraduaat Smart Operations and Maintenance (in samenwerking met UGent) en een postgraduaat Circulaire economie en duurzaamheid, inspelend op de steeds groeiende nood aan duurzamere bedrijfs- en productieprocessen. Op 12 oktober sluit KU Leuven campus Kulak de inschrijvingen definitief af.

Aan de Howest kunnen studenten zich reeds inschrijven op de campus sinds 25 juni. Aan Hogeschool VIVES kan dat eveneens sinds vandaag.