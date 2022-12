Futura investeert in 150.000 liter extra regenwater

In de basisschool en secundaire afdeling Futura in de Hellestraat in Wervik schakelt het waterverbruik in onder meer de toiletten over op regenwater. Het Gemeenschapsonderwijs investeert in maar liefst 150.000 liter extra regenwater. Maandag zijn er ook dakwerken gestart. De gebouwen dateren van 1980.

Medewerkers van aannemer Covemacker uit Moorslede zijn al sedert vorige week druk in de weer met het plaatsen van citernes van 20.000 en 15.000 liter. “Nu beschikken we over 45.000 liter regenwater”, zegt directeur Tom Vandermeulen van de basisschool.

“Destijds vonden in de Hellestraat wegen- en rioleringswerken (in de periode 2012-2013 en na veel problemen met de aannemer, red) plaats maar zijn we nog niet aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater gescheiden worden afgevoerd. Jaarlijks moesten we daarvoor aan de stad een belasting van duizend euro betalen. Naast gas en elektriciteit is ook de prijs van het leidingwater duurder geworden en was het nu het moment om het propere regenwater af te koppelen van de riolering en onze grondwaterreserves aan te vullen.”

Er komen nog drie citernes vooraan en dus aan de straatkant. “Ik wil voor de leerlingen zo weinig mogelijk gevaarlijke situaties, vandaar dat de aannemer ook op zaterdag komt”, zegt de directeur. “Er is trouwens ook op een zaterdag gewerkt aan de kant van de speelplaats, toen zijn de werken eigenlijk begonnen.”

Nadat alle citernes in de grond zitten volgen dan nog de aansluitingen en finaal de heraanleg van het gazon en ander groen. “In totaal gaat het om een budget van 130.000 euro”, zegt Tom Vandermeulen. “Een ander groot dossier zijn de dakwerken. Maandag startte men links, aan de kant richting Ooststraat. Eerst wordt het dak van het secundair vernieuwd. Dat deel zou tegen eind december moeten afgewerkt zijn.”

Asbest

“In 2023 en ook nog 2024 volgen de andere fasen van de dakwerken. De kostprijs is geraamd op 300.000 euro en dat is uiteraard enorm veel. Rondom het dak zijn er ook platen in asbest en worden die verwijderd. De dakwerken zijn trouwens meer dan nodig want hier en daar begint het water in te sijpelen. Ook in de afdeling Speldenstraat wordt het dak van het oud gebouw vernieuwd.”

Een derde belangrijke investering is de relighting van heel de campus. “Die werken zijn nu halfweg”, zegt Tom. “In de toiletten komen er sensoren zodat de verlichting niet heel de tijd aanligt. In totaal gaat het om een investering van 50.000 euro maar op twee jaar zouden we dat op de energiefactuur moeten terugverdienen. De raad van bestuur van onze scholengroep Mandel & Leie zijn we voor al deze investeringen zeer dankbaar.”

De basisschool en secundaire afdeling van Futura hebben elk een aparte inkom en sedert vorig jaar automatische schuifdeuren. “Volgend jaar komen er op de achterkant ook zo’n deuren,”, zegt Tom Vandermeulen.