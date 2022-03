Freinet Context pronkt met eigen schoolbibliotheek

De school Freinet Context in Sint-Kruis heeft een gloednieuwe schoolbibliotheek. Deze werd officieel geopend door burgemeester Dirk De fauw en schepenen Nico Blontrock en Pablo Annys.

De school moest het tot nu toe zonder eigen bibliotheek stellen, en kinderen die een boek wilden ontlenen, moesten zich naar de nabijgelegen Sint-Thomas Bibliotheek aan het Peelaertplein begeven. Dat Freinet Context nu een eigen bib heeft, is mee te danken aan de ondersteuningsgroep, zegt zorgcoördinator Chiara Vermeersch.

300-tal boeken

“Vorig schooljaar dienden we een innovatief onderwijsproject in bij Stad Brugge en hiervoor kregen we een subsidie van 1.800 euro. We organiseerden toen ook een aantal evenementen, wat zo’n 2.500 euro opbracht.”

“Met dat budget hebben we een 300-tal boeken kunnen aankopen: geschiedenisboeken, jeugdliteratuur, prentenboeken, poëziebundels, moppenboeken, strips en vooral ook informatieve boeken op kindermaat.”

Ook open over de middag

“We hebben nog wat budget over, en dat zullen we gebruiken om nieuwe reeksen informatieve boeken, gezelschapsspellen en laptops aan te kopen.”

De knus ingerichte schoolbib is ook over de middag open. “Dit is een extra ruimte en kinderen kunnen er een boek komen lezen of wat uitrusten”, aldus directeur Mike Goudeseune. (CGRA)