Frederik zwaait Spes Nostra Heule uit, Lindsey Luyckx neemt fakkel als directeur over

Op vrijdag 29 april neemt Frederik Tack (61) afscheid van Spes Nostra, waar hij op 1 mei met pensioen gaat als directeur van de eerste graadsschool. Hij wordt vervangen door Lindsey Luyckx (42).

Frederik woont sinds 1984 in Heule. Hij is getrouwd met Marian Adam. Het gezin telt twee dochters van 34 en bijna 32 jaar. Frederik begon zijn loopbaan in Spes Nostra 41 jaar geleden als leerkracht. Hij begon in het ASO en gaf het langst les in het TSO en BSO.

“Ik mocht Frans, geschiedenis en Engels geven. Ik gaf 26 jaar les, voornamelijk Frans, want met het VSO in de jaren tachtig verminderden het aantal uren geschiedenis.” De laatste 15 jaar vervulde Frederik een directiefunctie. Aanvankelijk was hij directeur van TSO en BSO maar toen er een eerste graadsschool gecreëerd werd, werd Frederik directeur van de eerste graadsschool. Hij is er directeur van zo’n 330 leerlingen.

Spes Nostra

Lindsey Luyckx volgt Frederik op 1 mei op als directeur van de eerstegraadsschool. Lindsey gaf Nederlands en Engels in Spes Nostra. Ze deed ook de leerlingenbegeleiding in de eerste graad, was voorzitter van de pedagogische raad en zat al in de schoolraad. Sinds deze week volgt ze een meelooptraject.

Lindsey is geboren en getogen in Heule. Van kleuter tot middelbaar liep ze school in Spes Nostra,. Ze was er enkel weg om in Torhout haar studies te volgen. Lindsey is getrouwd met Philip Deltour. Ze hebben vier kinderen.

In haar vrije tijd is Lindsey graag creatief bezig. “Ik maakte juwelen in bijberoep, maar zal dat nu moeten stoppen. Ze houdt van lezen en sporten, maakt graag uitstapjes en ook reizen doet ze graag. “Ik breng het liefst tijd door met mijn gezin.”

Mooie herinneringen

Wat Frederik zeker zal missen zijn de sociale contacten. “In mijn job kon ik veel mensen helpen. Nu ik met pensioen ga zal ik zeker weten wat gedaan. Ik schrijf graag en zal boeken lezen, zeker ook over mijn lievelingsvak geschiedenis.”

“Vroeger ging ik elke week naar de cinema om een film te bekijken, ik ging toen ook meer sporten en deed meer culturele bezoekjes. Die gewoontes zijn verdwenen, misschien pik ik ze weer op.”

Frederik houdt alvast mooie herinneringen over aan zijn tijd in Spes Nostra. “Zo denk ik aan bezinningen, eindejaarsreizen en natuurlijk de viering van 175 jaar school in 2016. Die geschiedenis van de school boeit me. Ik werk ook mee aan het archief van het klooster. Nu zal ik daar iets drukker mee bezig kunnen zijn. “

Bewaren wat goed is

“Het is niet dat ik niet meer graag les geef, maar het was na 21 jaar wel eens tijd voor iets nieuws”, aldus Lindsey. “School maken is zoveel meer dan enkel het les geven. Het beleid van de school boeit me meer en meer. Ik had totaal geen ambitie om in een andere school directeur te worden. Ik blijft hier in mijn habitat.

Lindsey verwacht nu vooral de school te leren kennen van uit een nieuwe rol.

“Ik zal hier op school proberen te bewaren wat goed is. Innovatie is natuurlijk goed maar die moet geleidelijk aan komen.”

(ED)