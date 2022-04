Franse leerlingen uit Arles te gast voor Erasmus+-project in De Panne

Het verblijf van de leerlingen van het Franse Lycée Montmajour uit Arles bij hun gastgezinnen in De Panne zit erop. Eerder waren vier leerlingen van Immaculata twee maanden te gast in Frankrijk in het kader van een Erasmus+-project.

“Zo leren we nieuwe mensen en elkaars cultuur kennen en het is een goeie taaltraining”, zeggen alle leerlingen. “Het maakt ons ook zelfstandiger: we leren een project volledig uitwerken, wat heel wat onderzoek vergt, enquêtes opstellen, resultaten meten, ons project presenteren… Door corona waren er wel wat aanpassingen, met vooral online meetings. Het project stond een tijdje on hold, maar nu concentreren we ons weer op ‘la bonne forme physique’ en doen we ons best om ideeën aan te brengen voor een goede houding, zowel in bed als op de fiets!”

Ze eten hier best vreemde dingen, zoals worst met puree en appelmoes!

De Franse Lou-Ann, Léa, Winona en Auriane hebben de voorbije twee maanden een druk programma afgewerkt, ook buiten de school. “We zijn goed ontvangen bij onze gastgezinnen, hoewel we ook verschillen hebben gemerkt”, zeggen ze.

“De mensen wonen hier in grotere huizen, maar ze hebben ook nutteloze dingen in huis, zoals een computer in de muur! We vinden het ook gek dat je voor water moet betalen in een restaurant. Trouwens, alles is hier duurder. Ze eten hier ook rare dingen zoals worst met puree en appelmoes! De garnalen vonden we best wel lekker! We hebben ons ook leren aanpassen aan het andere levensritme en we hebben veel gezien: de zee, Brussel, Brugge, Oostende, Antwerpen, Gent… Op school vinden we de lessen hier beter dan in Arles.”

Jorden, Alexandra, Eline en Artuur besluiten: “We hebben ons best gedaan opdat onze vrienden zich hier thuis zouden voelen. Hun vertrek valt ons zwaar, maar het zijn vrienden voor het leven geworden. Door in elkaars gastgezinnen te logeren is er een hechte band gegroeid.” Eline lacht: “Nooit heb ik zoveel stokbrood en kaas gegeten, maar dat mag zo blijven!” Artuur heeft al tickets om deze zomer op vakantie naar Arles te trekken. “In het buitenland krijg je meteen appreciatie als je je best doen om de taal van het gastland te spreken.” (MVO)