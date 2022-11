Frans of Nederlands leren op Callicanes: “Vaak is een aanspreking al genoeg om de grens te doorbreken”

Callicanes is een voormalige douanepost op de Frans-Belgische grens tussen Steenvoorde, Godewaearsvelde en Poperinge. Sinds september komen er een 30-tal volwassenen samen om er Nederlandse of Franse les te volgen. “Een aantal wil beroepshalve de andere taal leren. Een landbouwer wil vlotter kunnen praten met zijn loonwerkers of een lerares mag op uitwisseling naar Wallonië”, Geert Gombeir van het grensoverschrijdend project Qualicanes.

Een grensoverschrijdend multidienstengebouw creëren is de doelstelling bij de herontwikkeling van de voormalige douanepost van Callicanes, tussen Poperinge en Godewaersvelde. Om de activiteiten – die door de Franse en Belgische burgers worden verwacht – in kaart te brengen, werd recent een tijdelijk gebouw neergezet dat gedurende enkele maanden als een ideeënlaboratorium zal gebruikt worden. Taal is en blijft een belangrijk onderwerp om te komen tot een grensoverschrijdende samenwerking. In het dagelijkse leven vormt het niet kunnen of durven communiceren ook vaak een barrière om vlot over de grens te gaan. Binnen het Interreg-project Qualicanes willen we hier ook de nodige aandacht aan besteden. Tijdens de fietstochten in het teken van Qualicanes en in ons contacten met de inwoners van de grensregio zien we ook dat een kleine inspanning vaak leidt tot grote resultaten”, zegt Geert Gombeir van het grensoverschrijdend project Qualicanes.

Vanuit het project Qualicanes wordt daarom een 10-delige lessenreeks ingericht. “Zowel Frans-Nederlands als Nederlands-Frans komen aan bod. Het is in deze eerste fase vooral belangrijk om de deelnemers te laten kennis maken met die andere taal en het laat al toe om het ijs te breken.”

Lessenreeks

“Bij het ontwikkelen van de les heb ik de keuze gemaakt om de lessen niet te schools te laten overkomen. Idee is om de basis mee te geven en de mensen de kans te geven om te gaan winkelen, op café iets te bestellen en een eenvoudig gesprek te kunnen voeren. Vaak is een aanspreking of een woord van herkenning al genoeg om de grens te doorbreken. Ik was dan ook blij dat Luc Dequidt het zag zitten om mee te werken. Hij was vroeger toeristisch verantwoordelijke in Poperinge en is nog steeds gids in verschillende talen. Hij heeft het talent om op een ongedwongen en zeer sociale manier de lessen te brengen. Hij geeft zowel de Nederlandse als de Franse les.”

De lessenreeks vindt plaats op donderdagavond in de polyvalente containers tussen 19 en 21 uur op Callicanes. Één les duurt een uurtje en de reeks is gratis. “We wilden in ieder geval zorgen dat de prijs geen drempel vormde. De containers zijn volledig ingericht met alle comfort en verwarming. Zowel kinderen als senioren en alles daartussen qua leeftijd zakt af naar de lessen. Een meisje van 13 naast een meneer van 74. Elk hebben ze hun reden om de lessen te volgen”, aldus Geert.

Flexijob

“Een aantal wil beroepshalve de andere taal leren. Een landbouwer wil vlotter kunnen praten met zijn loonwerkers of een lerares mag op uitwisseling naar Wallonië. Vanuit Frankrijk zijn er ook een aantal ouders waarvan hun kinderen al in de Westhoek school volgen. Iemand spreekt er perfect West-Vlaams, maar wil de stap zetten naar het Nederlands en er zijn ook mensen die vanuit hun job vaak in contact komen met mensen van over de grens en zo ook moeite willen doen om tenminste een basis Nederlands te leren. Het is eigenlijk hartverwarmend om vast te stellen dat er op deze manier meer openheid, communicatie en contact ontstaat.”

De Poperingse Linda Dezitter (57) is één van de ingeschrevenen. “Door lichamelijke ongeschiktheid werd ik vroegtijdig op pensioen gezet. Ik was lesgeefster L.O. In mijn zoektocht naar een flexijob kwam ik terecht bij tuincentrum ‘Au petit Jardin’. Aangezien mijn Frans niet zo goed is, besloot ik om hier wat aan te doen en schreef ik mij in voor de lessen”, zegt Linda. “Na de les kregen we een samenvatting per mail en dat vond ik wel goed, want ik had moeite om me te concentreren door het aantal medestudenten. Jammer genoeg zal ik de lessen waarschijnlijk niet meer kunnen volgen door een ongeval van mijn paard.”

Vervolg

Inschrijven voor de huidige lessenreeks is niet meer mogelijk. “Voor de lessen Frans zijn er ondertussen een 15-tal deelnemers. Voor de lessen Nederlands zijn er al 30 en er komen nog steeds aanvragen binnen. We blijven de contacten zeker verzamelen, omdat we met de mensen achter het project Qualicanes – CCFI en de Provincie West-Vlaanderen met een heel deel gemeenten en organisaties uit de grensstreek – gaan bekijken of en hoe we hier een vervolg aan kunnen breien. Gezien de interesse kan er hier zeker nog op verder gebouwd worden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@eventsoutsidethebox.be.”