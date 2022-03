Frank Dooms neemt na 42 jaar afscheid van het onderwijs: “Welbevinden als grootste drijfveer”

De start van de krokusvakantie betekende voor Frank Dooms meteen de start van de grote vakantie. Na 42 jaar in het onderwijs gestaan te hebben, is hij met pensioen. Frank is vooral gekend als de directeur van de Klim-op.

De laatste schooldag van Frank Dooms (62) ging niet ongemerkt voorbij. Vorige vrijdag werd hij thuis met de tandem opgehaald door de nieuwe directeur van de Klim-op, Lieve Duyck. Onder het motto Le Tour de Frank, de slotrit maakte men een fietstocht richting de Klim-op. Onderweg kreeg hij het gezelschap van heel wat collega’s met de fiets en was er hier en daar een bevoorrading voorzien. Hij kwam ook voorbij het rusthuis waar hij aangemoedigd werd door zijn moeder en enkele familieleden. Rond 9 uur kwam het gezelschap aan in de school waar ze opgewacht werden door onder andere onderwijsschepen Isabelle Degezelle. Frank volgde de lerarenopleiding in Torhout. Daarna startte hij zijn loopbaan als leerkracht bij slechtziende en blinde kinderen in Spermalie. Hij keerde terug naar Zwevegem om er een aantal vervangingsopdrachten te doen.

Kunnen werken met kinderen in het buitengewoon onderwijs was echt mijn ‘dada’

“De jaren ‘80 waren eerder slechte tijden om een vaste job te vinden in het onderwijs. Mijn eerste Zwevegemse opdracht was in het eerste leerjaar in de Kouterschool. Heel kort daarna kon ik halftijds als studiemeester aan de slag in het toenmalig GTI (Gemeentelijk Technisch Instituut). Dit was een kleine, maar heel dynamische secundaire school met een goed samenhangend korps. Ongeveer terzelfder tijd kon ik ook starten in de Klim-op waar ik heel diverse opdrachten kreeg. Van vervangend leermeester godsdienst, taalleerkracht, knutselmeester tot zelfs muziekleerkracht. Ik kwam er terecht in een school met een heel positieve en aangename sfeer. En het kunnen werken met kinderen in het buitengewoon onderwijs was echt mijn dada.”

Directeur

Frank combineerde enkele jaren beide halftijdse betrekkingen tot hij eind jaren ‘90 de uitdaging aannam om voltijds als leerlingenbegeleider aan de slag te gaan in het toenmalig Sint-Niklaasinstituut Gemeente Zwevegem (nu Rhizo). Na vijf jaar lonkte de overstap naar de Klim-op. “Toen mijn voorganger, Gilbert Dewaegheneire, in 2004 op pensioen ging in de Klim-op, kreeg ik de kans hem op te volgen. Ik heb geen moment getwijfeld en heb er ook geen seconde spijt van gehad.” Hij ervaarde het directeur-zijn als een gevarieerde en uitdagende job. “De school groeide gestaag van zo’n 75 leerlingen naar 125. Ik mocht er een fantastisch team aansturen dat ook bleef aangroeien van zo’n 25 tot nu 60 personeelsleden. Het was steeds mijn doel om samen met alle teamleden kwaliteitsvol onderwijs op maat aan te bieden in een warme school.”

Er kwamen door de jaren heen ook geregeld veranderingen. “Onze doelgroep onderging in de loop der jaren grondige wijzigingen. Waar we aanvankelijk een zuivere type 1 school waren, kwamen daar snel type 3 bij en later type 9 en type basisaanbod bij. Op die manier konden we als Zwevegemse school toch heel wat leerlingen met een divers profiel aangepast onderwijs aanbieden in de eigen regio. Naast het eigen aanbod op school, stonden we ook aan de wieg van het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. Van hieruit proberen we met de expertise van het buitengewoon onderwijs leerlingen te ondersteunen in het gewoon onderwijs. Hierbij was de heel nauwe samenwerking met de andere directeurs van de gemeentescholen van Zwevegem een grote meerwaarde”, vertelt hij.

Dankbaarheid

Ondanks de grote werkdruk als directeur, probeerde Frank maximaal aanwezig te zijn bij activiteiten van leerlingen, zoals op schoolreizen of klasoverstijgende activiteiten. “Het welbevinden en goede ontwikkeling van al die kinderen was telkens mijn grootste drijfveer. Uit hun onbevangen spontaniteit haalde ik ook de meeste energie. Ook de persoonlijke contacten en nauwe samenwerking met hun ouders was een van mijn prioriteiten. Hun tevredenheid als ze hun kind opnieuw zagen openbloeien of op het einde van een geslaagde loopbaan op school, waren voor mij steeds de grootste cadeaus!”

Nu staat er één woord centraal in de agenda van Frank Dooms: genieten. “Ik ga met zeer veel goesting proberen nog wat te genieten van de vrijgekomen tijd. Eindelijk wat meer tijd en ruimte voor mijn familie, de kleinkinderen, wat meer gaan wandelen en fietsen, op reis gaan buiten het hoogseizoen, boeken lezen… en ook gewoon relaxen en eens niks doen zonder me schuldig te moeten voelen!” (GVZ)