Frank Demeulemeester (66) neemt afscheid van de tekenschool in Wevelgem

‘De man met de snor’, zo kennen de leerlingen van de academie hun directeur het best. Dat bleek ook op de honderden portretten die ze van hem maakten. Na 43 jaar neemt Frank Demeulemeester afscheid van het Atelier voor Plastische Kunsten in de Hoogstraat, zijn tekenschool waar hij iedere dag te vinden was.

Zowat alle leerkrachten tekenden present op het afscheid van Frank Demeulemeester (66), de directeur van het Atelier voor Plastische kunsten (APK). Hij heeft vele titels: coördinator van het Deeltijds Kunst Onderwijs afdeling Wevelgem, coördinator van filiaal Wevelgem van het K.A.S.K. of directeur van de tekenschool. Het best is hij nog gekend als ‘de man met de snor’. Als afscheidscadeau kreeg hij een mand vol portretten van hemzelf, gemaakt door alle leerlingen van jong tot oud. De zo typische opgekrulde snor was daarbij een dankbaar kenmerk.

“Ik begon hier in 1978”, overloopt Frank zijn carrière. “Sindsdien was ik bijna dagelijks aanwezig in de academie in de Hoogstraat. Ook tijdens de vakanties en zeker als het hevig geregend had, kwam ik de staat van onze lokalen nakijken. Tot 2001 gaf ik er les aan het derde leerjaar. Sinds 1997 ben ik er ook directeur, en toen we in 2008 een filiaal werden van het K.A.S.K werd ik de coördinator voor de Wevelgemse afdelingen.”

Een niet te onderschatten taak. De twintig leerkrachten hebben allemaal hun specifieke vragen, momenteel zijn er 950 leerlingen waarvan 750 in Wevelgem, en telkens honderd in Moorsele en Gullegem. Daarnaast gaf Frank nog les Plastische kunsten in het dagonderwijs in Waregem en Ardooie.

Vreemde planeet

“Hier lesgeven heeft nooit aangevoeld als werken”, vertelt Frank. “Dat ging vanzelf. Ik gaf graag schilderopdrachten waarin de leerlingen hun fantasie kwijt konden, zoals ‘oei, we zitten op een vreemde planeet’ (lacht). Als directeur probeerde ik toch in zowat elke les even binnen te springen. De organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling was telkens een hele klus, en heel speciaal herinner ik mij ons bezoek aan het Afrikamuseum in 1998. Met de hele school trokken we met bussen naar Tervuren ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de academie.”

Vanaf 1 januari wordt Pieter Duyck (30) zijn opvolger. De nieuwe directeur woont in Wingene en is al sinds 2013 leerkracht in de Wevelgemse academie. “Ik geef les aan de volwassenen en leerlingen uit het secundair onderwijs”, zegt Pieter. “Sinds een maand loop ik samen met Frank, er zijn inderdaad een hoop zaken die op je afkomen. Gelukkig ken ik de mensen en het gebouw, het is een vertrouwde omgeving. Een van de uitdagingen die mij wacht is vaker zaken opzetten samen met de academie muziek en woord, zodat er meer verbondenheid tussen onze twee academies komt.”

En Frank, die zal eindelijk tijd hebben om thuis de polyester beelden in zijn tuin te restaureren. Of die klussen uit te voeren die al een tijdje op hem liggen te wachten, zo blijkt. “Mocht je er even tussenuit willen, dan kun je altijd naar hier komen”, lacht Pieter. “Hier vind je altijd wel iets wat je bezig kan houden.”

