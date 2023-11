Fonds Danick Minne gul voor Stroom-scholen

Ook al is Sinterklaas niet officieel in het land, het Fonds Danick Minne toonde zich toch van zijn gulste kant tegenover scholengroep Stroom van het GO!. In het kader van het Project Marianne Aspeslagh werd een enorm pakket schoolbenodigdheden geschonken, waarmee de basisscholen aan de slag kunnen. Het Fonds zet zich actief in voor kinderen die in armoede leven door noodzakelijke middelen te verstrekken.

“Door nu ook rechtstreeks samen te werken met de scholengroep, krijgen we nog een beter zicht op de directe noden van de kinderen uit de Oostendse scholen”, aldus Danick Minne. De scholen zorgen ervoor dat deze materialen terechtkomen bij de meest kwetsbare kinderen. Op de foto zien we Danick Minne en Marianne Aspeslagh (rechts) met algemeen directeur Chris Vandecasteele (derde van rechts) en een delegatie van de scholengroep Stroom. (HH/gf)